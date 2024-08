A második félidőben Domingues gólja után szerencsére én is eredményes voltam. Bazsival – Dzsudzsák Balázs, szerk. – az előző edzésen pont ezt gyakoroltuk, ugyanezt vagy százszor megcsináltuk. Szerencsére élesben is be tudtam a fejemmel bólintani a labdát a kapuba. Nagyon fontos volt ez a siker, az edzőmeccsekkel ellentétben ráadásul most kapott gól nélkül maradtunk, és ez a lényeg.