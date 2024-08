A hajdú-bihari sportszeretők a tv képernyője előtt bizonyára az olimpia utolsó két napját is figyelemmel követik majd, de aki a hétvégén kimozdulna otthonából, azok számára is van lehetőség. Ugyanis amellett, hogy az NB III.-ban lesz Debrecen–Nyíregyháza derbi, a várva várt „mennyei megyei” élvonala is elrajtol. A jó erőben lévő Hajdúnánás az újonc Kabát fogadja, a Hajdúszoboszló–Hajdúböszörmény összecsapáson az előző idény végeredménye alapján szintén a hazaiak esélyesebbek, de a nyár folyamán minden csapatnál volta változások, így bármi megtörténhet. A vármegyei I. osztályban a legtöbb meccset szombaton 17 órától bonyolítják le, de a Hajdúsámson és a Bestrong vasárnap küzd meg egymással. A bajnokcsapat Monostorpályi pedig majd jövő szerdán 19 órától látogat Balmazújvárosra.

Vármegyei focikörkép NB III. Keleti csoport, 3. forduló Vasárnap, 17 óra: DEAC–Nyíregyháza II. Vasárnap, 17.30: SBTC–DVSC II. Vármegyei I. osztály, 1. forduló Szombat, 17 óra: Téglás–Egyek, Létavértes–Nyíradony, BUSE–Sárréti DSK, HSE–HTE, Hajdúnánás–Kaba, Bocskai SE–DEAC II. Vasárnap, 17 óra: Hajdúsámson–Bestrong Szerda, 19 óra: Balmazújváros–Monostorpályi