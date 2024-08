Erőltetett menet vár a debreceni Flex-HD SE-re az elkövetkező időszakban, hiszen 3 világversenyen részt fognak venni az aerobikosaik. A nyár gyakorlatilag az edzőtáborokról szólt az egyesületnél, hiszen az iskola végeztével több csoportnak is tartottak felkészítő tábort, most pedig már javában készülnek a szeptember végi, olaszországi korosztályos és felnőtt világbajnokságra.

Az utánpótlásválogatott gyakorolt Debrecenben, soraikban a Flex-HD versenyzőivel

Forrás: Kiss Annamarie

Kvalifikációs vb-n vesznek részt a Flex-HD SE versenyzői

– A Pesaróban megrendezendő vb-t megelőzi még a 15. Plovdiv Cup, amely egy nagy nemzetközi verseny augusztus 30. és szeptember elseje között Bulgáriában. Természetesen azt sem hagyjuk ki, hiszen remek alkalom lesz versenyen is felmérni, hol tartunk – hangsúlyozta a Haonnak Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex-HD SE elnöke. – A világbajnokság a felnőttek számára azért is izgalmas, mert a nem olimpiai sportágak számára négyévente megrendezendő világjátékokra itt szerezhetik meg a kvalifikációt a versenyzők, úgyhogy az ő számukra különösen nagy a tét. Az utánpótlás korosztály számára pedig azért, mert minden idők legnépesebb világbajnokságára utazhatunk ki: 38 nemzet képviselteti majd magát az mezőnyben is – részletezte.

A számos válogatott sportolót kinevelő szakember nem titkolta, a Flex-HD számára nehéz a vb, mert a 12-14, illetve a 15-17 évesek közül több egységük, több versenyzőjük is kijutott az eseményre, akik így utaznak a bulgáriai világkupára is, ami minden szempontból megterhelő.

Közös edzőtáborok

Sokan érdeklődtek az egyesületnél, hogy láthatják-e az aerobikosokat az idei virágkarneválon, de Kovácsné Laurinyecz Julianna elmondta, erre ezúttal nincs lehetőség. – Sajnos a világbajnokság nagymértékben meghatározza a mostani időszakunkat, így semmilyen fellépőszámmal nem tudunk részt venni a karneváli eseményeken. Mindent a jó szereplésnek rendelünk alá, a múlt héten edzőtábort tartottunk a magyar aerobik utánpótlás válogatott számára a Debrecenben, a Déli soron megtalálható tornatermünkben. Ezen a héten is edzőtáborozunk, méghozzá a nyíregyházi Spartacus Torna Club versenyzőivel együtt, akikkel majd Bahreinben is közösen indulunk – hangsúlyozta Kovácsné Laurinyecz Julianna.