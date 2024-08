Európa egyik legnagyobb utánpótlásröplabda-versenyén, az Eötvös Kupa küzdelmein a torna története során eddig 62 országból vettek részt játékosok, mutat rá a pénteki sajtóközlemény.

Homokon és teremben is zajlanak majd az Eötvös Kupa küzdelmei

Forrás: Napló-archív

Időrendben először a strandröplabda Eötvös Kupát rendezik meg augusztus 18-án és 19-én, és csak ezt követi augusztus 21-23 között a teremröplabda Eötvös Kupa.

A homokon rendezett versenyen a szervezők emlékeznek a másfél éve autóbalesetben elhunyt volt játékosukra, ezért Tóth Kinga Emlékversenyként rendezik a küzdelmeket. A nők öt kategóriában, a férfiak két kategóriában, míg a vegyes párosok egy kategóriában versenyeznek Hajdúnánáson. Hajdúnánás immár tizenegyedszer ad otthont a strandröplabda küzdelmeinek.

Vietnámi és algériai játékosok az Eötvös Kupa csatáiban

A lányoknál az U14-es korosztályban több kunhegyesi és Eötvös DSE-csata várható, hiszen ez a két egyesület adta a nevezők többségét.

Az U16-os korosztályban négy ország 16 párosa küzd a minél jobb helyezésekért. Több párossal szerepel ebben a kategóriában Debrecen finnországi testvérvárosa, Jyväskylä, illetve érdekesség, hogy az Algériai Röplabda Szövetség főtitkára is tiszteletét teszi a versenyen, és kislánya egy „eötvösös” párral próbál szerencsét.

Az U18-asoknál öt magyar egyesület mellett szlovák és finn párosok próbálnak érmeket szerezni.

Az U20-as kategóriában a Dóka Vivien – Végh Kitti kettős próbálja megismételni tavalyi bravúrját, de nehéz dolguk lesz, hiszen a Vasas SC, a Strandsport SE, a Miskolci Vasutas SC, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., a Közgáz SC, a DEAC és a Vegyész RC Kazincbarcika játékosain kívül egy vietnámi páros is indul ebben a korosztályban klubtársaikról nem is szólva..

A felnőttek között egy algériai és egy macedón páros is színesíti a mezőnyt.

A fiúk U18-as kategóriájában hazai párosok között fog eldőlni az elsőség kérdése.

A felnőtt férfiaknál is izgalmas lesz a verseny, mert a tapasztalt párosok mellett fiatal tehetségek is indulnak, mellettük pedig egy pakisztáni és egy román páros is szeretné elhódítani a legnagyobb serlegeket.