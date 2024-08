Napra pontosan 15 évvel ezelőtt Dzsudzsák Balázst éltették az eindhoveni szurkolók. 2009. augusztus 16-án a PSV az Ajax ellen játszott rangadót, és úgy nyert 4–3-ra, hogy a magyar szélső két káprázatos gólt lőtt szabadrúgásból, és kiosztott egy gólpasszt, amely előtt a cseleivel többek között a holland válogatott Gregory van der Wielt is megbolondította.

Dzsudzsák Balázs gólöröme az Ajax elleni meccsen

Forrás: AFP-archív

Azon a bizonyos PSV-Ajax meccsen ők is pályára léptek

A PSV-ben azon a meccsen szóhoz jutott a később az FC Barcelonánál is megfordult Ibrahim Afellay, illetve a később az NB I.-ben légióskodó Danko Lazovics, de a két egykori svéd válogatott, Ola Toivonen és Andreas Isaksson neve is sok sportfanatikusnak ismerősen csenghet. Az Ajaxot erősítette többek között Jan Vertonghen és Toby Alderweireld is, míg a csapat három góljából kettőt az a Luis Suárez szerzett, aki az amszterdamiaktól igazolt Liverpoolba, onnan Barcelonába – jelenleg pedig az Inter Miami CF-ben Lionel Messi csapattársa.

Dzsudzsák Balázs góljaival és gólpassza – Méhes Gábor kommentálásában – itt nézhető vissza:

Dzsudzsák Balázs abban az idényben 32 bajnokin 14 gólt és 15 gólpasszt ért el, de a PSV végül így is csak bronzérmes lett, mivel a Twente és az Ajax is megelőzte.

Bizonyára még a Loki-szurkolók is büszkén nézik vissza a képsorokat, amikor egy egész stadionnyi ember skandálta Dzsudzsák Balázs nevét. Ahogyan a Debreceni VSC-nél, úgy a holland sztárcsapatnál – még ennyi év távlatában is – közönségkedvencként tekintenek a magyar válogatottsági rekorderre.

Dzsudzsák Balázs megállíthatatlannak bizonyult az Ajax elleni rangadón, amit a PSV szurkolói azóta is emlegetnek

Forrás: AFP-archív

Dzsudzsák Balázs top 10, a PSV színeiben lőtt gólja itt nézhető meg:

A PSV és a DVSC áll a legközelebb Dzsudzsák Balázs szívéhez

A Lokomotív kapitánya tavaly az ausztriai edzőtábor során összetalálkozott a PSV stábtagjaival és munkatársaival, és a játékossal még egy exkluzív interjú is készült. Dzsudzsák megemlítette, hogy két olyan klub van az életében, amelyeket igazán a szívében hordoz és sajátjának érez, az pedig a debreceni és az eindhoveni gárda. A futballista azt is elmondta, hogyha Hollandiában újraélhetne egy pillanatot, akkor a PSV–Ajax 4–3-as mérkőzést választaná.