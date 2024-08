Mint ismert, a DVSC-nél hétfőn menesztették Szrdjan Blagojevics vezetőedzőt, így a csapat Dombi Tibor ideiglenes irányírásával vághat neki a szombaton 17.45-től kezdődő Zalaegerszeg elleni hazai bajnokinak. Az összecsapás előtt Dzsudzsák Balázs fogalmazta meg gondolatait.

Dzsudzsák Balázs reagált az őt ért vádakra, és ígérte, mindent megtesznek majd a DVSC sikeréért

Forrás: Napló-archív

– Sajnos egy rendkívül eseménydús heten vagyunk túl, nyilván soha sem jön jól egy edzőváltás, szombaton már újra meccset játszunk. Egy borzasztóan rossz mérkőzésen vagyunk túl. A nagyon jó rajt után kiállítás és egyéb okok miatt Újpesten csúcsosodott ki az a rossz teljesítmény, amely nem elfogadható sem csapat, sem szurkolói szempontból.

A találkozó után volt egy nagyon tartalmas beszélgetésünk a szurkolókkal is, ahol semmi mást nem szerettek volna tőlünk kérni, csak azt, hogy azt a Debrecent lássák, amely tagjai csúsznak-másznak, akármit megtesznek a győzelemért. Mert akár idegenben, akár hazai pályán, kizárólag akkor kísérnek el bennünket, akkor állnak mögöttünk. Mindenkinek világos volt az üzenet

– hangoztatta a csapatkapitány.

Dzsudzsák Balázs reagált: a cikk valótlan dolgot állít

Az országos sajtóban az elmúlt napokban egy olyan cikk is született, miszerint Szrjdan Blagojevics menesztéséhez Dzsudzsák Balázsnak is köze lehetett. A csapatkapitány erre is reagált. – Mindenkinek tiszta volt, hogy az edző miért lett lecserélve. El lett mondva mind a szurkolónak, mind a játékosoknak. Szerintem nem kell azt megmagyarázni, hogy a csapat életében amennyiben ez bekövetkezik, általában mindkét fél hibás. Nem Dzsudzsák Balázs döntése volt. Nem szeretnék belemenni semmiféle sértettségbe, hogy bárki is azt érezze, nekem magyarázkodásra van szükségem. Egy több mint 120 éves klubról beszélünk, akárki is írta a cikket, egy padlón lévő csapatba ezzel még szeretett volna belerúgni, csak a kattintásokat szerette volna szerezni.

Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba. Egy komoly klubvezetés van a Lokinál, akik tisztában vannak annak súlyával, mit jelent egy edzőkirúgás. Kicsit cinikus: köszönöm, hogy azzal illettek, miszerint én döntök az edzők sorsáról. Úgy gondolom, többet letettem már az asztalra, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzak.

Megértem, hogy a csapatkapitányról hamis dolgokat állítani sokkal nagyobb hír, mint egy „szimpla” edzőváltás. A klub is megérdemli a tiszteletet, ők is jeleznek majd a média felé. Hihetetlen, hogy aki életében nem volt Loki-meccsen, és nincs tisztában a klub múltjával, kitalál egy ilyet. Amivel ráadásul mindenkit nehéz helyzetbe hoz, elindít egy olyan lavinát, amit nem kellene – üzent Dzsudzsák Balázs.