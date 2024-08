Az NB I. legmozgalmasabb napjain van túl a DVSC. A csapat éléről ugyanis az újpesti kudarc után Szrdjan Blagojevics vezetőedzőt menesztették, és bár pénteken este bejelentették, hogy a gárda irányítását Máté Csaba veszi át, a szombati, Zalaegerszegi hazai bajnokin ideiglenesen még Dombi Tibor adta az utasítást oldalról. Ugyanakkor már a Loki leendő szakvezetője is ott ült a Nagyerdei Stadion lelátóján Ike Thierry Zaengel elnök mellett. Minden szempontból érdekesnek ígérkezett a DVSC-ZTE meccs, megjósolhatatlan volt, mi fog történni. A nyár utolsó napján, jó időben rendezett összecsapás előtt a Match Day Festival programkínálatát is sokan kihasználták, a stadionban pedig 5072 néző követte a történéseket.

Dusan Lagator (j) és Olekszandr Szafranov a DVSC-ZTE meccsen

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A felek legutóbbi öt egymás elleni találkozóját a debreceniek nyerték. A mostani összecsapás előtt a Haonnak Dombi Tibor arról beszélt, úgy érzi, hogy a játékoskeretük erősebb, ugyanakkor hozzátette, a futballisták lelkiállapotán igyekszik segíteni. A vendégek trénere a Zaolnak az edzőváltás kapcsán úgy fogalmazott, hogy „adhat pluszt egy csapatnak, de éppenséggel fordítva is elsülhet”. Hozzátette, hogy bár a korábbi beidegződéseken nem lehet egyik pillanatról a másikra változtatni, mégsem tudja, mire számíthatnak.

Kik hiányoztak a DVSC-ZTE meccsről?

A DVSC-nél ezúttal már nem volt eltiltott. Immáron csak két sérültje van a Lokinak, Thor Úlfarsson és a portálunknak az elmúlt napokban nyilatkozó Kusnyir Erik. A ZTE FC-nél viszont többen voltak maródiak. Stefanos Evangelou hathetes kihagyás után ugyan visszatért, de Yohan Croizet, Csonka András és Csóka Dániel még nem volt abban az állapotban, hogy bevethetők legyenek, minthogy a héten igazolt nigériai Jack Ipalibo sem kapott szerepet még.

Ilyen felállású Lokit még sose láthattunk

Dombi Tibor próbálta meg húzni a váratlant, és olyan kezdőcsapatot küldött a pályára, amely összeállításban még sose játszott a gárda. Három légiós és nyolc magyar futballista kapott lehetőséget. Az előző meccsel ellentétben Dreskovics, Braga, Domingues, Shaghoyan és Silué neve csak a cserék között szerepelt, viszont a sérülése után felépülő Batik Bence most debütált – belső védőként játszott –, továbbá az eltiltását letöltő Pellumbi is visszatért. Az ideiglenes szakmai stáb kezdőként számított Szécsire, Bárányra és az ezúttal szélsőként bevetett Szuhodovszkira is.