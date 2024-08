Szombaton 17.45-kor a Zalaegerszeg ellen lép pályára a Loki a Nagyerdei Stadionban Dombi Tibor megbízott vezetőedző irányításával. A dvsc.hu emlékeztet, mérkőzés előtt most is Match Day Festival várja a szurkolókat, immár második alkalommal. A stadion 16.45-kor nyit, addig is két helyszínen, a Red&White-nál és a Víztoronynál minifesztiválok lesznek.

A ZTE ellen játszik szombaton a DVSC, a meccs előtt sokféle program várja a drukkereket

Forrás: Napló-archív

A szervezők azonban egy igazi különlegességgel is készülnek:

a szombati találkozó előtt az egész stadion ünnepelheti a 25 éve a klub első nagy trófeáját megszerző Magyar Kupa-győztes csapatot. Az 1999-es váci kupadöntő hősei közül többekkel lehet majd találkozni a Víztoronyban.

A DVSC is csatlakozik a tanszergyűjtő akcióhoz

A DVSC idén is csatlakozik a Debreceni Karitatív Testület tanszergyűjtő akciójához, segítenek a klub játékosai és alkalmazottai is. Várják a Loki-szurkolók felajánlásait is, a shopban kihelyezett dobozokban elsősorban iskolai tanszereket (toll, füzet, radír, színes ceruza, filctoll, vízfesték stb.) várnak, de a már nem használatos, de jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat lehet elhelyezni még a meccs napján is.

A messzebbről érkező Loki-szurkolókat ezúttal is ingyenes járatok szállítják majd, a menetrendről és a részletes programokról a DVSC honlapján olvashatnak.