Vasas csapatkép az 1971. október 20-i St. Johnstone FC – Vasas SC (2–0) UEFA-kupa-mérkőzés programfüzetből

Forrás: Puskás Intézet

Puskás Lajos a magyar labdarúgó-válogatottban 1964 és 1969 között 7 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett. Első meccsét hatvan éve játszotta, 1964. október 4-én a Svájc ellen 2–0-ra megnyert berni barátságos mérkőzésen debütált a nemzeti csapatban. Az 1966-os angliai világbajnokságon a magyar válogatott keretének a tagja volt, de tornán nem kapott lehetőséget. Egyetlen találatát 1969. november 5-én a Népstadionban jegyezte az Írország elleni 4–0-s vb-selejtezőn.

A Loki edzője is volt

A Puskás Intézetközleményéből az is kiderült, hogy a kiváló támadó a pályafutása befejezése után vezetőedzőként dolgozott az élvonalban és az NB II.-ben. Irányította a Siófokot, a Debreceni MTE-t és a Debreceni VSC-t, a Kaposvárt, a Diósgyőrt, a Csepelt, a Dunaújvárost, a Vasast és a Paksot. Külföldön a görög Apollon Kalamariasz együttesnél kapott munkát. Puskás Lajos legnagyobb edző sikerei, hogy 1979-ben az NB II. Keleti csoportot megnyerve a DMTE gárdáját feljuttatta az első osztályba. Ezután 1980-ban a Kaposvári Rákóczival lett bajnok az NB II. Nyugati csoportban, így a somogyi csapatot is NB I-be vezényelte. 1988-ban a Dunaújvárosi Kohásszal végzett második helyen az NB II.-ben, így három együttest juttatott fel az élvonalba edzőként. Puskás Lajosnak az edzői végzettsége mellett jogász diplomája is van és elvégezte a vendéglátóipari főiskolát is. A „nagy kérdésre”, vagyis, hogy rokonok-e Puskás Ferenccel még az Aranycsapat legendája is kíváncsi volt. Puskás Ferenc Párizsban a magyar B-válogatott öltözőjében ezért kereste fel Puskás Lajost, hogy kiderüljön a dolog, hogy a két játékos nem áll egymással rokoni kapcsolatban.