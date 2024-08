Pénteken Győrben kezdetét veszi a DVSC számára a 2024/25-ös bajnoki szezon, és ezzel együtt debütál a csapat új meze is, melynek mintázatát a szurkolók választották ki. A piros-fehér színekben pompázó mez nem csak a klub hagyományait tükrözi, hanem a közös örökségüket is ünnepli – számolt be róla közösségi oldalán a DVSC.

Forrás: DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club) Faceboo-oldala

Mint írják, a mez hátoldalán a magyar zászló látható, amely hazaszeretetüket és a haza iránti tiszteletüket jelképezi. A zászló alatt helyet kapott a DVSC mottója, a „Csak a Loki” felirat, mely hűségüket és kötődésüket jelképezi. Az új mez stílusos betűtípusa távolról is jól látható, és a számokba integrált címer egyedi dizájnt kölcsönöz. Az ultrák külön köszönetet érdemelnek, akik zászlóikkal még különlegesebbé tették az új mez bemutatását.