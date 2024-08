Kermann IT Kupa, elődöntő

DVSC Schaeffler–Vipers Kristiansand 23–25(12–13)

DVSC: Gabriel – Grosch 2, Sercien-Ugolin 5 (2), Füzi-Tóvizi 1, Thorleifsdottir 5, Szabó N. 2, Petrus 3. Csere: Bartulovic (kapus), Dramac, Jovovics 1, Haggerty, Tóth N. 1, Juhász, Hornyák, Töpfner 3 (2), Vámos M. Edző: Szilágyi Zoltán.

Vipers: Lunde – Höve 5 (3), Koppang 2, Arcos 2, Debelic, Abbingh 4 (2), Andersen 2. Csere: Solberg-Östhastel (kapus), Waade, Roberts 6, Tomac, Nusser, Hesselberg, Emenegger, Johansen 2, Knedlikova 2. Edző: Hlavaty Tamás. Kiállítások: 4, illetve 10 perc

Hétméteresek: 6/4, illetve 5/5 Szilágyi Zoltán: Örülök neki, hogy ismét szoros meccset tudtunk játszani a Vipers ellen. Néhol még domináltunk is, voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, ahol kifejezetten hatékonyak voltunk mind támadásban, mind védekezésben. Kár a végjátékért, mert reális esélyünk volt a győzelemre. Ismét kijött az ellenfél a rutinja. Hlavaty Tamás: Ahhoz képest, hogy mindössze három edzésünk volt eddig, nagyszerűen játszottunk egy nagyon erős csapat ellen. Ez a Debrecen ebben a szezonban is kőkemény ellenfele lehet bármelyik csapatnak. Örülök neki, hogy minden játékosom maximálisan odatette magát. A végjátékban mi voltunk higgadtabbak, ez döntött.