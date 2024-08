A horvát kézilabdabajnok, BL-résztvevő Podravka Vegeta ellen tartott bajnoki főpróbát a DVSC Schaeffler. Ezzel együtt valódi felkészülési mérkőzésként kezelte a találkozót Szilágyi Zoltán vezetőedző. A klubhonlap tudósítása szerint folyamatosan cserélgette játékosait támadásban és védekezésben is, igyekezett mindenkinek lehetőséget adni, és többféle felállást is kipróbálni. Talán ennek tudható be, hogy a játék eléggé akadozott, el-elcsúszott a védekezés, támadásban pedig akadt néhány technikai hiba.

Végül magabiztosan győzött a DVSC Schaeffler

Belejött a DVSC Schaeffler

A Podravka ugyanakkor fajsúlyos edzőpartnernek bizonyult. Több alkalommal is elhúztak 3 góllal a horvátok, és az első félidőt meg is nyerték 14:12-re. A második félidő elején gyorsan egyenlítettünk, de a vezetést nem sikerült átvenni. A vendégek továbbra is masszívan védekeztek és folyamatosan vezetett egy-két góllal. Ez így ment nagyjából az 50-ik percig. A meccs hajrájára feljavult a DVSC Schaeffler védekezése, jöttek a sikeres lerohanások, fordított is a hazai együttes. Sima győzelem lett a vége, 28:23-ra nyert a Loki.