– Jelenleg 8 saját nevelésű játékosunk tagja felnőtt keretnek, és 10 utánpótlás-válogatott kézilabdázónk is van. A junior válogatott teljes szakmai stábja debreceni, de a serdülőknél is dolgozik szakemberünk. A két felnőtt osztályban 60 játékosunk kézizik. Nem mindenkiből lesz élvonalbeli játékos, de fontos, hogy a háttérországot is erősítsük – hangsúlyozta Ábrók Zsolt.

Ábrók Zsolt

Forrás: Czinege Meilnda