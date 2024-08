Ahogy korábban beszámoltunk róla, három helyett négy csapat vesz részt az I. Kermann IT Nemzetközi Kézilabda Tornán. A Buducsnoszt Podgorica is elfogadta a DVSC Schaeffler meghívását, így a háromszoros BL-győztes Vipers Kristiansand, valamint a magyar bajnok és kupagyőztes Ferencváros mellett a montenegrói bajnok is Debrecenbe érkezik a karnevál hetén. A színvonalról sokat elmond, hogy a négy csapat összesen 13 európai kupát nyert története során – olvasható a dvsckezilabda.hu-n. Mint írták, így változik a program, a lebonyolítás és az időpont is, kétnapos lesz a torna. Augusztus 23-án, 18 órától a DVSC Schaeffler játszik majd a norvég Vipers Kristiansand ellen, míg 20 órától a Buducsnoszt Podgorica és az FTC-Rail Cargo Hungária csap össze. Másnap, augusztus 24-én, 18 órától a két vesztes játszik bronzmérkőzést, 20 órától pedig a két győztes döntőzik.

Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler edzője

Forrás: Kiss Annamarie

DVSC Schaeffler: Szilágyi Zoltán szerint ez is kell a szintlépéshez

A nemzetközi felkészülési torna kiválóan jelzi, magasabb szintre jutott a DVSC Schaeffler az elmúlt esztendőkben. A vezetőedző, Szilágyi Zoltán szerint jó úton halad a klub, de nem szeretnének itt megállni. – Egyértelmű, hogy mennyit léptünk előre, ez volt a célunk is egyébként. Látszik a fejlődés, hiszenm világsztár együttesek jönnek hozzánk. Nem szeretnénk megállni itt, ez a felkészülésünket fogja szolgálni, hiszen újra szeretnénk megszerezni minimum a bronzérmet.

Kiváncsian várom a tornát, amelyen már teljes kerettel fogunk pályára lépni

– fogalmazott a szakember.

Az I. Kermann IT Nemzetközi Kézilabda Torna meccseire online elővételben és a kezdés előtt egy órával is meg lehet vásárolni a belépőket.