A DVSC Schaeffler 2024/25-ös keretéből a magyar, a holland és a svéd válogatottban is szerepelt egy-egy játékos, ráadásul mindhárman fontos szerepet játszottak az olimpiai tornán. Csapataik egymást szorosan követve végeztek: Kristin Thorleifsdóttir a svédekkel a negyedik, Tamara Haggerty a hollandokkal ötödik, míg Füzi-Tóvizi Petra és a magyar válogatott a hatodik helyen zárt.

Mindhárman rövid pihenőt kaptak az ötkarikás játékok után. Hétfőn csatlakoznak a Vasutas keretéhez, és jövő pénteken és szombaton rendezendő I. Kermann IT Kupán már pályára is lépnek. A Loki magyar válogatott beállója már Debrecenben van, kedden találkozott is a társakkal, majd egyéni edzésmunkát végzett. Kristin Thorleifsdóttir pénteken, Tamara Haggerty szombaton érkezik a városba – számolt be a gárda honlapja.

A tornára napijegyet lehet vásárolni, mellyel mind a két mérkőzést meg lehet tekinteni. A bérletesek ingyen tekinthetik meg a torna mérkőzéseit. Az ülőhelyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni! A jegyeket elővételben ide kattintva lehet megvásárolni.