Nem kis meglepetésre, a Ferencváros volt a DVSC Schaeffler ellenfele a bronzmérkőzésen, miután péntek este a fővárosi kézilabdacsapat kikaptak a Buducsnoszt Podgoricától. A debreceniek úgy voltak vele, ha már így alakult, ők is megpróbálják elkapni a külföldi sztárjátékosokkal alaposan megerősített bajnokcsapatot.

DVSC Schaeffler: szoros meccset vívtak az FTC-vel

Hősiesen küzdött a DVSC Schaeffler

Kristin Thorleifsdóttir góljával rögtön vezetést is szerzett a Loki, a második támadásból pedig meg is duplázta előnyét. Persze a Fradi hamar magához tért, így nem sokáig tudott vezetni a Debreceni VSC. 10 perc játék után már 5:5-re állt a meccs. A péntekihez hasonlóan kiegyenlített küzdelmet hozott ez a mérkőzés is. Fej-fej mellett haladt a két csapat. Inkább védekezésben jeleskedett mind a két fél, így nem csoda, hogy 20 percnyi játék után csak 9-9 gólnál tartottak. A félidő hajrája a Fradinak sikerült egy kicsivel jobban, így a zöld-fehérek egygólos előnnyel vonulhattak be az öltözőbe (13:14). Ami az egyéni teljesítményeket illeti, debreceni oldalról talán Tóth Nikolett kreatív és gólerős játékát érdemes kiemelni az első játékrészt illetően.

Két gyors fővárosi találattal indult a második félidő, így gyorsan három gólosra nőtt a különbség, amit az FTC stabilan tartott a folytatásban. Sokkal keményebben és fegyelmezettebben védekezett a Fradi, minden egyes gólért nagyon meg kellett szenvednie a Lokinak. De a budapestiek sem tudtak könnyű gólokat szerezni, így a 2-3 gólos különbség állandósult. Egészen a 25. percig. A meccs hajrájára Szilágyi Zoltán próbálkozott a hét a hat elleni játékkal is, amibe többször is belehibáztak a mieink, így a Ferencváros hat góllal is vezetett a hajrában. A debreceni lányok becsületére legyen mondva, hogy ekkor sem adták fel. Az utolsó percig hősiesen küzdöttek, így sikerült egy kicsit kozmetikázni az eredményen. A Fradié lett a bronz, a Debeceni VSC a negyedik helyen végzett az I. Kermann IT Kupa küzdelmeiben – tudósított a debreceniek honlapja.

I. Kermann IT Kupa, Bronzmérkőzés

DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungária 28–31 (13–14)

Debrecen, 1500 néző V: Kovács-Sebők S., Vastag-Réti R.

DVSC: Bartulovic – Grosch 3 (3), Sercien-Ugolin 3, Szabó N. 2, Füzi-Tóvizi 3, Thorleifsdottir 4, Petrus 1. Csere: Gabriel (kapus), Haggerty 1, Jovovics 2, Tóth 5, Töpfner 2, Dramac, Hornyák D., Juhász, Vámos M. 2.

Edző: Szilágyi Zoltán.

FTC: Glauser – Dmitrijeva 4, Maszlova 5 (2), Edwige, Cvijics 4, Kanor 6, Márton 1. Csere: Janurik (kapus), Malestein 1, Klujber 8 (2), Bölk 1, Tomori, Hársfalvi, Simon 1.

Edző: Allan Heine.

Kiállítások: 4, illetve 6 perc

Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4

Szilágyi Zoltán: Az mindenképpen pozitív, hogy a világkasszisokkal felálló Fradi ellen is partiban voltunk. Az első félidőben nagyszerűen védekeztünk, sajnos a másodikban ez már nem sikerült, így nagyon sok átlövés gólt kaptunk. A lerohanásaink sem ültek annyira mint a Vipers ellen, így nem volt reális esélyünk a győzelemre. Ugyanakkor nagyon örülök neki, hogy egy ilyen színvonalas tornán, ilyen erős ellenfelekkel szemben tesztelhettük le, hogy hol tartunk. Nagyon hasznos volt.

Allan Heine: Nehéz ilyenkor még értékelni a csapat teljesítményét, legalábbis a játékot illetően, hiszen alig volt lehetőségünk együtt készülni. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy ugyanazt a harcosságot és küzdőszellemet láttam a pályán, amivel tavaly is sikerült szép eredményeket elérnünk. Akad még tennivalónk, de azért is volt jó ez a torna, mert sok mindenre rávilágított a hiányosságainkat illetően.