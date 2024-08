A debreceni 11Teamsports Hungary Kft. 2024 augusztusától együttműködési megállapodást kötött a Lokival a DVSC Shop üzemeltetésére vonatkozóan, olvasható a futballklub honlapján. Ennek értelmében a párizsi olimpián a magyar küldöttséget öltöztető cég üzemelteti majd a továbbiakban az ajándékboltot.

Mint írják, a két cég hosszú évek óta együttműködik a DVSC és az akadémia csapatainak sportruházattal, sportcipőkkel és edzéseszközökkel történő ellátásában, a közös munka most még szorosabbá vált. A hivatalos mezek, népszerű szurkolói termékei ezután is kaphatók lesznek, de ígérik, hogy a kínálat új termékekkel is kiegészül.