A buszjáratok menetrendje

A szünetben ismét aktiválják a Lexus-pólóágyút, a VIP-belépővel rendelkezők a szokásos szolgáltatások mellett helyszíni, élő beszélgetést hallhatnak az eltiltását töltő Ferenczi Jánossal.

Egy fontos célhoz is hozzájárulnak

A szombati nap fontos nap más szempontból is: a debreceni és a diósgyőri ultrák mindent megtesznek, hogy a súlyos betegséggel küzdő kisgyermek, Micskó Benjámin gyógyulását segítsék. Ennek megfelelően a DVSC-DVTK mérkőzésen a szurkolók tombolát vásárolhatnak 14 órától a Víztoronyban,16 órától pedig a stadionban a büfék mellett kihelyezett asztaloknál egészen a meccs kezdetéig.

Összesen 2000 db tombolához lehet hozzájutni, egy személy természetesen többet is válthat. A vásárlók között sorsolnak, a három szerencsés nyertest a szünet elején húzzák ki, akik ekkor át is vehetik a nyereményüket. A nyeremény nem más, mint egy DVSC-mez a teljes csapat által aláírva, egy DVTK-mez a teljes csapat által aláírva és egy mérkőzéslabda, melyet mindkét csapat aláír! A tombolán kívül minden büfében adománygyűjtő dobozokat helyeznek el, tehát ebben a formában is hozzá lehet járulni Benjámin gyógyulásához!

A DKV járatain továbbra is ingyen lehet utazni az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezőknek, a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában (14 órától 22 óráig).

További fontos információ, hogy a Red&White-ban és a Víztoronyban kizárólag bankkártyával vagy Unipass kártyával való fizetés lehetséges. Aki nem rendelkezik bankkártyával vagy Unipass kártyával, a helyszínen úgynevezett anonim Unipass kártya feltöltését tudja igénybe venni, amely a Debreceni Campus N.K. Kft. által üzemeltetett további vendéglátóhelyeken is elfogadják, köztük a Nagyerdei Stadionban is.