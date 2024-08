Miután Szrdjan Blagojevics közös megegyezéssel szerződést bontott a Debrecennel, a Zalaegerszeg ellen megbízott vezetőedzőként Dombi Tibor vezetheti sikerre az együttest. Nem ismeretlen ez a szerepkör számára, ugyanis korábban már két bajnokin és egy Magyar Kupa-mérkőzésen irányította a Lokit, eddigi mérlege két győzelem és egy vereség. – Az a legfontosabb, hogy nyerjünk, mert az a legjobb gyógyszer a mostani helyzetben – kezdte a meccs előtti nyilatkozatát a DVSC legendája, aki úgy fogalmazott, hogy a heti edzésprogramot kicsit lazábbra vette a szakmai stáb.

Dombi Tibor szeretné, ha a DVSC játékosai felszabadultan játszanának

Forrás: DVSC/Facebook

Ilyen rövid idő alatt elsősorban a játékosok lelkiállapotán lehet segíteni. Erre helyeztem a hangsúlyt a négyszemközti megbeszéléseken is. Bár a legfontosabb tényleg a győzelem, arra próbáltam felhívni a figyelmüket, ne feszüljenek rá semmire, próbálják élvezni a játékot. A fiúknak elmondtam, hogy amíg tart a pályafutásuk, életük legszebb időszakát élik ebben a 15-20 évben, ez lebegjen a szemük előtt

– osztotta meg gondolatait Dombi Tibor.

Dombi Tibor szerint jobb a Loki játékoskerete

A Kicsi becenévre hallgató szakember megjegyezte, hogy neki is eszébe jut, hogy a Lokomotív 2022 szeptemberében irányításával 1–0-ra legyőzte hazai pályán a Vidit – ugyanezzel az eredménnyel most hétvégén is elégedett lenne.

Dombi Tibor úgy gondolja, hogy a jelenlegi NB I.- es mezőnyben a Ferencváros más szintet képvisel, és idén talán a Puskás Akadémia és Újpest csapata számít még erősebbnek, de az élvonalban jó a verseny, így bárkit legyőzhetnek, ugyanakkor bárkitől ki is kaphatnak.

A Zalaegerszeg szerintem hasonló erőt képvisel, de meggyőződésem, hogy a DVSC játékoskerete minőségibb. Azonban mint azt láthattuk korábban többször, nem mindig ez számít, és ettől szép a labdarúgás.

Sok találkozó kimenetele függ attól, hogy a játékosok milyen fizikai és mentális állapotban vannak, és még akár a szerencse is dönthet. Bízom benne, hogy ezúttal is minél többen szorítanak majd a lelátóról, a három pont megszerzése most tényleg nagyon sokat jelentene – hangsúlyozott Dombi Tibor.