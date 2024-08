A DVSC együttese a Győr legyőzését követően pénteken Kecskeméten vizitált, ahol igyekezett újabb sikert aratni. A Loki kezdőcsapatában néhány változtatást kellett eszközölni Szrdjan Blagojevics vezetőedzőnek, például az előző héthez képest Hamzat Ojediran már nem tartott a csapattal, hiszen a francia Lenshez igazolt. A meccset jól kezdte a Vasutas, noha a KTE-nek is voltak lehetőségei. Akárcsak Győrben, ezúttal is, egy fantasztikus góllal Brandon Domingues juttatta előnyhöz a hajdúságiakat, de még az első félidőben egyenlíteni tudott a hazai gárda. A fordulást követően kettőt is változtatott a piros-fehérek trénere, de egy játékvezetői ítélet megpecsételte a vendégek dolgát: előbb Ferenczi János talált a kapuba egy remek szögletvariációt követően, de kissé érthetetlen módon Csonka sporttárs annulálta azt, majd néhány minutummal később hosszas videózást követően kiállította a cívisvárosi bekket. Májerék innentől mindent egy lapra feltéve támadtak, de a DVSC hősiesen védekezett, sőt, ha kicsit pontosabb a Loki, akár meg is nyerhette volna a parázs rangadót. Az eredmény már nem változott, így a Kecskemét–DVSC meccs 1–1-re végződött.

DVSC: Az utolsó pillanatig küzdött a Loki

Forrás: MW-archív/Bús Csaba

DVSC: Drámai mérkőzés volt

A lefújást követő sajtótájékoztatón Szrdjan Blagojevics értékelte a találkozót. A szakember elmondta, gyenge teljesítményt nyújtottak, főleg az első félidőben, de a küzdésért meg szeretné dicsérni a játékosait. – Nem láthattunk túl nagy kvalitást a pályán, ezt nagyon nem kedvelem. Ez volt az egyik legrosszabb meccs a teljesítményünket tekintve, de ezzel is egy pontot tudtunk szerezni. Figyelembe véve a körülményeket – kiállítás, videózás – az volt az egyetlen lehetőségünk, hogy harcoljunk, megmutattuk, mennyire tudunk egymásért küzdeni, ezért dicséret illet a játékosokat. Tíz emberrel játszottunk, de rengeteg energiát tettek bele a srácok. A futballistáim is tisztában vannak vele, hogy az utóbbi időszakban ez volt az egyik legrosszabb teljesítményük – kezdte a tréner. A szerb vezetőedző a teljesítmény okairól is szót ejtett. – Ha valami nagyobb célért szeretnénk küzdeni, sokkal jobbnak és bátrabbnak kell lennünk. Természetesen felelősséget is kell vállalnunk, az első félidőben nem voltunk a toppon. Szeretem, ha mi vagyunk a főszereplők a meccsen, de ez most máshogy alakult. Kíváncsi vagyok, mi lesz a játékosok válasza a következő meccsen.

Többet várok a fiúktól, lesz időnk felkészülni, edzeni, remélem, sikerrel vesszük a DVTK elleni meccset. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a küzdőszellem tetszett, ezért meg szeretném dicsérni újra a játékosokat. A játékvezető ténykedését nem kommentálom, hiszen erre nincs ráhatásom, de személyesen megmondtam neki a véleményem. Egy fantasztikus szögletvariációból találtunk be, de nem adták meg

– fogalmazott a tréner.