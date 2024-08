A hét első napján örülhettek a DVSC-drukkerek, hiszen a hajdúságiak szerződtették Victor Bragát, aki a kazah első osztályú Zhetysu együttesétől érkezett. A 23 éves brazil védekező középpályás hazájában az Avenida, a Santa Cruz és a Santos csapataiban nevelkedett, majd fiatalon Kazahsztánba igazolt, ahol az Ordabasy, a Maktaaral és a Zhetysu együtteseiben játszott, Kazah Kupát nyert, összesen 61 bajnokin lépett pályára, 1 gólt is szerzett. Kiderült rögtön a bejelentést követően, mikor rendezik a DVSC–DVTK keleti rangadót: A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfőn nyilvánosságra hozta a labdarúgó NB I augusztus 16. és 18. között rendezett 4. fordulójának pontos menetrendjét. A DVSC–Diósgyőr rangadó szombaton délután rendezik.

DVSC: Victor Bragát szerződtette a csapat

Forrás: DVSC-archív

DVSC: Komoly távozókat jelentettek be

A debreceniek két kulcsemberüktől is megváltak a héten. A korábbi hírek valóssá váltak, távozik a DVSC-től, és hazájában folytatja pályafutását Christian Manrique. A 25 éves spanyol középpályás 2022 nyarán érkezett a Lokihoz, amelynek fontos játékosává vált. A játékos új klubja a spanyol harmadosztályban szereplő Agrupación Deportiva Alcorcón, jelentette be a klub a honlapján. Manrique mellett hivatalossá vált, hogy a francia első osztályú Lens együttese kivásárolta a szerződéséből Hamzat Ojedirant. Az átigazolási összeg rekordnak számít klubunk történetében a külföldi játékosokat tekintve. A 20 éves nigériai középpályás 2023 februárjában érkezett a DVSC-hez, sokat fejlődött Debrecenben, fokozatosan a csapat alapemberévé vált, a tavaszi szezonban pedig a Loki egyik legjobbja volt. Továbbá megállapodás született arról, hogy kölcsönben nem a Vasasban, hanem a szintén NB II-es BVSC-nél tölti a nemrég kezdődött idényt a DVSC 19 éves csatára, Batai Tamás. Ahogy az a klub közleményében is olvasható, a játékos az előző szezonban 6 bajnokin lépett pályára az NB I-es csapatban, most a másodosztályban több játéklehetőség mellett fejlődhet tovább.

Gyurcsó Ádámot szóba hozták a Lokival

Forrás: NS-archív

Az esetleges érkezőkről is volt természetesen pletyka, az egykor nagy tehetségnek kikiáltott Gyurcsó Ádám külföldre szerződött. A kiváló szélső több alkalommal is magára ölthette a meggypiros nemzeti szerelést, sőt még Marco Rossi is számított a játékára. A napokban röppent fel a hír az egyik leghíresebb nemzetközi hírportálon: Gyurcsó Ádám a DVSC-hez igazolhat. A „mértékadó” Transfermarkt szerint 80 százalék az esélye annak, hogy a jobblábas támadó a hajdúságba köthet ki.

Gyászol a Loki-család

A jó hírek mellett sajnos a rosszból is kijutott a debreceni szimpatizánsoknak, A Ferencvárosi Torna Club szerdán közölte a szomorú hírt, hogy Ebedli Ferenc, a klub egykori játékosa 71 évesen meghalt.