A DVSC a több játéklehetőség és az NB II.-ben való fejlődés érdekében több fiatal játékosát is kölcsönben játszatja a másodosztályban. A tehetségek továbbra is jól szerepelnek, a BVSC-ben a kapus Erdélyi Benedek negyedik bajnokiján először kapott gólt, a vasárnapi, gyirmóti döntetlen (2-2) alkalmával a David Nwachukwu immár második bajnoki gólját szerezte, Batai Tamás a 62. percben állt be, olvasható a dvsc.hu-n.

Forrás: dvsc.hu

A Békéscsabán nyerő (2-1) Mezőkövesd együttesében Cibla Flórián kezdőként kapott szerepet, Doktor Zsolt a 69. percben lépett pályára, Takács Bence ezúttal a kispadon volt. Gyenti Kristóf a Békéscsaba színeiben a 60. perctől volt a gyepen.