A DVSC kézilabdacsapatában 176 tétmérkőzést játszó, 530 gólt lövő Siska Pálma a következő idényben a Hajdúnánás NB I./B-ben szereplő együttesét erősíti majd, tájékozódhatunk a klub Facebook-oldalának közleményéből. A balátlövő Debrecenben született és nevelkedett, a Lokiban járta végig a korosztályos lépcsőfokokat, továbbá a piros-fehéreknél mutatkozott be az első osztályban is. Aztán a több játéklehetőség reményében Nyíradonyba, majd Kecskemétre igazolt. Ezután öt szezonon át az NB I.-es Kisvárda színeiben lépett pályára, ahonnan most visszatér Hajdú-Bihar vármegyébe. Siska Pálma szeretné az élsport utáni életét is építeni, így a játék mellett edzőként is kipróbálja magát, a Hajdúnánás U12-es csapatát fogja irányítani.

Siska Pálma tavaly még Kisvárdán játszott

Forrás: NS-archív

Átlövő és beálló is érkezett a Hajdúnánáshoz

A Hajdúnánás Weigert Enikő személyében egy másik játékos érkezését is bejelentette, olvasható a klub Facebook-oldalán. A 19 éves játékos tíz éve kézilabdázik, Gyomaendrődön pallérozódott, majd a Békéscsabai Előre NKSE utánpótlás-csapataiban kapott lehetőséget. Az első években inkább szélsőként volt bevethető, de immáron átlövőként igyekszik szórni a gólokat.

A friss igazolás mivel felvételt nyert a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karára, így emiatt igazolt Hajdúnánásra. – Bízom benne, hogy mihamarabb be tudok illeszkedni, tovább tudok fejlődni és játékommal hozzájárulhatok a csapat sikeres szerepléséhez – fogalmazott Weigert Enikő.

A 18 esztendős beálló, Koroknai Dorka korábban már erősítette a Hajdúnánást, örömmel tért vissza az alakulathoz. – Balmazújvárosban ismerkedtem meg a kézilabda alapjaival. A későbbiekben Hajdúnánásra igazoltam és innen a váci csapat felé vettem az irányt a fejlődés szempontjából. Örülök, hogy visszatérhetek. Igaz, hogy a korábbi ittlétem nem volt hosszú időszak, de pozitív emlékekkel lépek majd be a csarnokba. Az eddigi szezonokban pályára léphettem serdülő és ifjúsági elsős osztályban, illetve az NBII.-es felnőtt mezőnyben is. Az új idényben izgatottan várom a kihívásokat. Első számú célom, hogy minél többet fejlődjek, és a lehető legjobban segítsem a csapatot – tette hozzá a fiatal sportoló.