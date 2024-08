Fölényes győzelmet aratott szezonnyitó mérkőzésén a DVSC, a piros-fehér alakulat három ponttal térhetett haza az ETO Parkból. A találkozót követően talán a sajtótájékoztatók segíthettek némiképp megérteni azt, hogy most is történt pontosan a pályán, ugyanakkor azoknak sem kell csüggedniük, akik esetleg erről lemaradtak volna. A dvsc.hu egy rövid videós összeállítással jelentkezett a találkozó legfontosabb pillanatairól. A szenzációs mérkőzésről egyébként lenti cikkünkben részletesen is beszámoltunk.