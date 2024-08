A diósgyőri mester szerint kiegyenlített meccs volt

A keleti rangadó előtt felröppent az a hír, miszerint ha nem nyer a DVTK, a csapat éléről Vladimir Radenkovics is távozhat, de a hárompont megszerzését követően talán most fellélegezhetett. – Természetesen egy jó csapatattal találkoztunk, akik ma is jól játszottak – kezdte a miskolci alakulat edzője. – Az igazi csapatszellem kellett a mai győzelemhez. A mérkőzésnek nagyon fontos volt a pszichológiája, és különösen sokat számított, hogyan viseljük el a ránk nehezedő nyomást.

Az első félidőben ugyan az ellenfél birtokolta többet a labdát, de az történt, amit mi akartunk, hiszen mi szereztünk gólt, és mi alakítottunk ki veszélyesebb helyzeteket. Követtünk el hibákat, de a mélyen húzott védelmi vonallal mégis el tudtuk kerülni a kapott gólt. A második félidőben előbb Gera találta el a kapufát, majd Rakonjac nem tudta kétszer sem kihasználni a tiszta gólhelyzetet, pedig mindhárom alkalommal le tudtuk volna zárni a mérkőzést. Így az utolsó 10-15 perc kiegyenlített erők küzdelmét hozta, mert a hazaiak mindent beleadtak az egyenlítés érdekében

– értékelt a diósgyőri tréner.

A DVSC-DVTK meccs utáni sajtótájékoztató: