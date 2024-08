Hosszú idő után végre ismét hazai pályán játszott NB I.-es bajnokit a Loki. Szrdjan Blagojevics együttese a Diósgyőr elleni keleti rangadón, a bajnokság 4. fordulójában mutatkozott be a Nagyerdei Stadionban szombat délután. A „Match Day Festival” programsorozatnak köszönhetően már órákkal a DVSC-DVTK meccs előtt piros színbe borult Debrecen. Szűk egy órával a meccs kezdete előtt ugyan leszakadt az ég, de az eső aztán hamar elállt.

DVSC-DVTK: 2008 novemberében nyert utoljára a Diósgyőr Debrecenben

Forrás: Czinege Melinda

A házigazdák veretlenek, míg a miskolciak még nyeretlenek voltak, így a meccs előtt felröppent az a hír, miszerint a borsodiak trénerét, Vladimir Radenkovicset akár meneszthetik is. Azonban az örökmérleg alapján a diósgyőriek az élvonalban eddig mindössze egyszer, 2008 novemberében nyertek a cívisvárosban.

Több helyen is változott a DVSC kezdőcsapata

Szrdjan Blagojevics a Kecskemét elleni összecsapáshoz képest több helyen is változtatott a kezdőn, az eltiltott Ferenczi helyén Pellumbi játszhatott, bekerült Szűcs Tamás, Vajda Botond helyén Kocsis Dominik, Bárány helyett pedig Silue volt a csatár.

Sérülés miatt a hazaiaktól Kusnyir, Thor Úlfarsson, Djurasek és Batik hiányzott, míg a vendégektől Bényei Ágoston, Bárdos, Drezgics, Popadiuc és Vallejo volt maródi.

A hangulaton rögtön érződött, hiányzott már a futball a szurkolóknak, 7077 néző volt jelen a lelátón. A kezdés előtt érzelmes pillanatok következtek, Dzsudzsák Balázs vitte be a kezdőkörbe Micskó Benjámint, aki a klubtól kapta ajándékba a kezdőrúgást. A fiatal Loki-szurkoló egy ritka betegségben szenved, a kisfiút a meccs 10. percéig tombola vásárlásával is lehetett támogatni. A diósgyőri és a debreceni ultrák közbenjárásával két millió forintot gyűjtöttek a kezelésére, amit a családjának át is adtak az eseményen. A mérkőzés gyászszünettel kezdődött – a jelenlévől a Budapest Honvédhoz kötődő Komora Imréről emlékeztek meg.

Sokáig helyzet se volt a DVSC-DVTK meccsen, aztán a vendégek betaláltak

Eleinte úgy tűnt, hogy mindkét csapat támadó szellemben fog futballozni, hisz az első percekben látottakkal elégedett lehetett a közönség. Az ultrák pedig fantasztikus hangulatot teremtettek, koreográfiájukat pirotechnikával színesítették. Kisebb lehetőségek mindkét oldalon adódtak, de hazai oldalon Lagator blokkolt kiválóan, míg a vendégektől Csorbadzsijszki érkezett jó ütemben. Először a diósgyőri Edomwonyinek volt kaput eltalált lövése, de Megyerinek ez nem okozott gondot.