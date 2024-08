A DVSC labdarúgócsapata a Győrben aratott 3–0-s győzelme és a Kecskeméten elért 1–1-es döntetlen után szombaton 17 órától hazai közönség előtt is bemutatkozik, az ellenfél a Diósgyőr együttese lesz. A keleti rangadó előtt Szrdjan Blagojevics vezetőedző és a Loki első számú csatára, Bárány Donát fogalmazta meg gondolatait.

Bárány Donát bízik benne, hogy győzelemmel örvendeztethetik majd meg a szurkolókat

Forrás: DVSC-archív

Bíznak a szurkolók támogatásában

Szrdjan Blagojevics a legutóbbi két találkozón látottakat összességében pozitívan értékeli, de mint kiemelte, folyamatos fejlődést vár el mindenkitől. – Az első két meccset idegenben játszottuk, a megszerzett négy pont jó eredménynek számít. Nyilván arra törekedtünk, hogy hat pontunk legyen, mert mindig a maximumra törekszünk. Volt még egy hetünk dolgozni, remélem, hogy a folytatásban még előrébb lépünk, és fejlődik a csapat.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a szurkolók jó játékot szeretnének tőlünk látni, mindent megteszünk, hogy boldoggá tegyük őket. Remélem, hogy minél többen kilátogatnak majd a Nagyerdei Stadionba, és biztatnak bennünket a nehéz pillanatokban is. A DVTK ellen az előző idényben nem nyertünk, ez egyben motivál is bennünket, kettőzött erővel hajtunk a győzelemért. Abban biztos vagyok, hogy nem lesz könnyű, de meg szeretnénk oldani a feladatot, nagy löketet adna a csapatnak, ha a hazai idénynyitón behúznánk a három pontot

– tette hozzá a tréner.

Szrdjan Blagojevics szerint a DVSC-DVTK meccsen most is nüanszok dönthetnek majd

Forrás: Napló-archív

A DVSC új igazolásai is hamarosan beilleszkednek

Szrdjan Blagojevics arról is szót ejtett, hogy a mostani szezon más lehet, mint az előző. – Tavaly szinte az egész csapat kicserélődött, most pedig sok olyan alapember maradt, akik már ismerik a játékfilozófiánkat, ezáltal könnyebb is így dolgozni. Az új játékosoknak még szükségük van egy kis időre, fizikailag is kell még javulniuk, és meg kell érteniük, mit is várunk tőlük. Jó úton járunk, ha egy új csapatot építünk, ez hozzátartozik, ugyanakkor a bajnokságban már bizonyítanunk kell. A Diósgyőr játékoskerete is átalakult, de egyelőre nehéz megmondani, hogy erősödtek vagy gyengültek. Egy szervezett gárda, jó edzővel, sok ügyes játékossal. Ha a futballisták egyéni képességeit nézzük, az egyik legerősebb csapat az OTP Bank Ligában. Bár néhány alapemberük távozott, helyükön sok a tehetséges fiatal. Természetesen ők is motiváltan fognak nekivágni az összecsapásnak.

Tavaly minden meccsen végig partiban voltunk velük, csak nüanszok döntöttek, és megítélésem szerint a pontok sorsa most is apró részleteken fog múlni. Remélem ezúttal mi jövünk jobban ki a meccsből

– fogalmazott Szrdjan Blagojevics.