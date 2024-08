A hétvégén hazai pályán is bemutatkozik a DVSC NB I.-es labdarúgó együttese. Eddig két meccset játszott a Loki az idei bajnokságban, mindkettőt idegenben: a Győrt magabiztosan verték 3–0-ra Dzsudzsák Balázsék, míg legutóbb Kecskeméten 1–1-et játszott a csapat úgy, hogy Ferenczi János kiállítása miatt bő fél órát emberhátrányban töltött. A jónak mondható szezonkezdet, és a hétvégi, Diósgyőr elleni keleti rangadó megmozgatja a drukkereket, de a Debreceni VSC együttesénél is készülnek: elindul egy új kezdeményezés, az egész vármegye lakosságát érintő „Meccsnap Fesztivál” – „Match Day Festival” a Loki mérkőzéseihez kapcsolódva. Ennek lényege, hogy a Nagyerdei Víztorony is bekapcsolódik a mérkőzéseket felvezető programsorozatba, de még fontosabb, hogy meccsnapokon ingyenes DVSC buszjáratok hozzák be, majd a lefújás után viszik haza a vidéki Loki-szurkolókat.

A DVSC buszok menetrendje és útvonala

DVSC busz: közel húsz településről

A kezdeményezéshez kapcsolódó, Nagyerdei Víztoronyban megtartott keddi sajtótájékoztatón Makray Balázs, a DVSC cégvezetője elmondta, ez a kezdeményezés egy következő lépcsőfok, hiszen rengeteg Loki-drukker él a környező településeken, akik szívesen látogatnak ki a piros-fehérek mérkőzéseire. – Már a Diósgyőr elleni meccs előtt Match Day Festival (Meccsnap Fesztivál) néven rendezvénysorozatot indítunk, amelyre ingyenes buszjáratokat szerveztünk a vidéki településekről a Nagyerdőre. Az így érkező szurkolókat a Nagyerdei Víztoronynál és a stadionnál programokkal várjuk, utóbbinál inkább a családok találják meg a számításaikat, míg előbbinél a fiatalabbak találnak kedvükre való szórakozást.

A lényeg, hogy minél kellemesebb délutánt, estét töltsenek el a Nagyerdőn a drukkerek

– fogalmazott a cégvezető.

Makray Balázs

Jegyekkel és bérlettel ingyenes

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke a buszjáratokkal kapcsolatos részletekről számolt be. – Az egyik legfontosabb, hogy így a vidéki településekről érkező drukkerek is nyugodtan ihatnak sört vagy más nedűt, hiszen nem kell vezetniük. – hívta fel a figyelmet. – 17 településről 8 ingyenes buszjárat hozza be, majd a lefújás után viszi haza a szurkolókat. A mérkőzés előtt általában három órával indulnak a járatok a Volán által üzemeltetett megállóhelyekről, és a lefújást követően várhatóan 30-40 perccel fognak visszaindulni az állatkertnél kialakított megállóhelyről. Azok vehetik igénybe az ingyenes autóbuszjáratot, akik érvényes belépővel vagy bérlettel rendelkeznek, illetve azok a családtagok, akik azonos lakcímen vannak, ugyanúgy felszállhatnak díjmentesen erre az autóbuszjáratra. Az lenne a legszerencsésebb, ha mindenki a stadionban szurkolna, de természetesen lehetőséget adunk arra, hogy a család egy része alternatív szórakozási lehetőségeket is igénybe vegyen: szeretnék kedvezményt adni az állatkertbe és az Aquaticumban szóló belépők tekintetében. Nekem az az emlékkép jutott eszembe, amikor a '70-es, '80-as években 5-6 üveg sörrel érkeztünk a bajnokikra, és aki 2 órával hamarabb nem voltam mérkőzésen, annak már helye sem volt.

Ezt a fieszta hangulatot szeretnénk visszahozni, hogy az ellenfél játékosai és szurkolói még inkább érezzék azt a nyomást, hogy a Nagyerdei Stadionból nagyon nehéz ponttal távozni

– hangsúlyozta Pajna Zoltán.