Három helyett négy csapat vesz részt az I. Kermann IT Nemzetközi Kézilabda Tornán. A Buducsnoszt Podgorica is elfogadta a DVSC Schaeffler meghívását, így a háromszoros BL-győztes Vipers Kristiansand, valamint a magyar bajnok és kupagyőztes Ferencváros mellett a montenegrói bajnok is Debrecenbe érkezik a karnevál hetén. A színvonalról sokat elmond, hogy a négy csapat összesen 13 európai kupát nyert története során – olvasható a dvsckezilabda.hu-n.

Mint írták, így változik a program, a lebonyolítás és az időpont is, kétnapos lesz a torna. Augusztus 23-án, 18 órától a DVSC Schaeffler játszik majd a norvég Vipers Kristiansand ellen, míg 20 órától a Buducsnoszt Podgorica és az FTC-Rail Cargo Hungária csap össze. Másnap, augusztus 24-én, 18 órától a két vesztes játszik bronzmérkőzést, 20 órától pedig a két győztes döntőzik.