Mint korábban beszámoltunk róla, Victor Braga személyében egy brazil középpályás iránt élénken érdeklődött a DVSC, a legfrissebb hírek szerint pedig a játékos érkezését hamarosan be is jelenthetik Debrecenben. Mint azt a Lokomotivblog egyik olvasója kiszúrta, a meta-ratings.kz csütörtökön már tényként közölte, hogy Braga szerződést kötött a Lokival, amelyről a futballista egyik korábbi klubjának, az Ordabasy-nak a szurkolói Instagram-oldalán is olvashatunk.

Victor Braga a Zhetysu dresszét DVSC-mezre cserélheti

Forrás: Victor Braga/Instagram

Victor Braga eddigi statisztikái: Ordabasy: 31 mérkőzés

Maktaaral: 25 mérkőzés, 1 gól, 1 gólpassz

Zhetysu: 15 mérkőzés

Vajon ki helyére igazolhat a DVSC-be?

A DVSC a belső középpályás poszton a legutóbbi szezonban Hamzat Ojediran, Szuhodovszki Soma, Dusan Lagator, Christian Manrique és Sztefan Loncsar kapott lehetőséget. Utóbbi futballista játékjogát a klub már értékesítette a nyáron, de mint megírtuk, a nigériai és a spanyol légiós is hamarosan távozhat, akiket már csak a létszám miatt is pótolni kellene. A horvát Neven Djurasek az előző héten ugyan aláírt a Lokihoz, ám az utolsó, Karcag ellen vívott felkészülési mérkőzésen megsérült, és körülbelül egy hónapig biztosan nem számíthat rá Szrdjan Blagojevics vezetőedző.