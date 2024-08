A korábbi hírek valóssá váltak, távozik a DVSC-től, és hazájában folytatja pályafutását Christian Manrique, olvasható a klub közleményében. A 25 éves spanyol középpályás 2022 nyarán érkezett a Lokihoz, amelynek fontos játékosává vált.

A futballista összesen 43 bajnoki mérkőzést játszott a DVSC színeiben, emlékezetes gólt rúgott az előző szezonban a Kisvárda és a Ferencváros ellen.

Christian Manriquének megköszönték Debrecenben a csapatért tett szolgálatait, és sok sikert kívántak további pályafutásához.

Ennél a spanyol csapatnál folytatja

A játékos új klubja a spanyol harmadosztályban szereplő Agrupación Deportiva Alcorcón, jelentette be a klub a honlapján. Az A.D. Alcorón az előző idényben a 22 csapatos liga 20. helyén végzett, így a csapatnál a nyár folyamán nagy játékosmozgás volt, az utóbbi napokban több játékos érkezését is bejelenteték. Christian Manrique bemutatásában azt emelték ki, hogy korábban a spanyol U19-es válogatottban is szerepelt, a Lokival az Európa Konferencialiga-selejtezőjében is játszott.