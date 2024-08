A nyár folyamán lezajlott több hetes jelölt-állítási folyamatot követően, augusztus végén további öt évre, egy új ciklusra választott elnököt és elnökséget a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség (DVKLSZ) tagsága. A cívisváros legnagyobb tömegeket megmozgató, labdarúgótornákat szervező szövetségének a választáson jelenlévő sportszervezetei egyhangúlag szavazták meg egy újabb ciklusra – a két éve – már regnáló elnököt, Vasziliu Tamást.

A DVKLSZ elnöksége, középen Vasziliu Tamással

Forrás: DVKLSZ

– Megtisztelő a tagság bizalma, ugyanakkor nagy felelősség is. Örömmel folytatom a megkezdett munkát – kezdte mondandóját az újraválasztott elnök. – Célom, hogy városunkban, még több ember számára biztosítsunk szervezett keretek között rendszeres sportolást, s mindezt a világ legnépszerűbb sportágában.

A labdarúgás mindenki sportja! Bízom benne, versenysorozatainkban a jövőben még nagyobb számban kapcsolódnak majd be további, Debrecen környéki települések futballozni vágyó lakosai is.

Továbbá a magunk lehetőségeihez mérten igyekszünk továbbra is segíteni a fiatalabb korosztályok tömegsport jellegű versenyeztetését is a kispályás labdarúgásban – nyilatkozta.

A választás végeredményét tekintve, a DVKLSZ tagságának többségi szavazatai alapján, az elnökség korábbi összetételében történt némi változás. Négy, az előző ciklusban is tevékenykedő sportszakember mellett két új tagot is elnökségbe választottak. A hat fős elnökség tagjai így a következő ciklus során: Erdélyi Sándor, Kovács Zoltán, Tamás Márk, Tiba Róbert, Varga András és Vecsei János.

A DVKLSZ Ellenőrző Bizottságába Fehér Tamást, Dr. Mező Istvánt és Dr. Tóth Csabát választották be.

DVKLSZ: A küzdelmek folytatódnak

A leállás után a héten már beindult a nagyüzem, a csapatok már ismét pályára lépnek. A bajnokságban a héten az egykori DVSC-játékosoktól többek között Kerekes Zsombor, Mészáros Norbert, Luis Ramos, Madar Csaba és Dombi Tibor is megmérettette magát az Oláh Gábor utcai pályán, mint ahogyan Spitzmüller István, Rezes László, Szilágyi Péter és Nagy Zoltán is magára húzta a futballcipőt. A Jégcsarnoknál lévő pályán a DEAC vezetőedzője, Urbin Péter is megcsillogtatta tehetségét.