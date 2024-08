Bár jelenleg a DVSC-nek nincs hivatalos vezetőedzője – ahogy arról portálunk is beszámolt, a Loki hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel –, az élet nem állhat meg, így a szombati, ZTE elleni bajnokin és a heti tréningeken megbízott edzőként a klubikon Dombi Tibor irányítja a csapatot, munkáját az edzéseken Balogh János, Pallai Zsolt és Madar Csaba segíti, Herczeg András és Gulácsi Bence külső szakmai támogatásával. Kérdés, meddig marad ez a felállás, ugyanis jó esély van rá, hogy Máté Csaba vegye át a Debreceni VSC szakmai munkáját, bár a klubtól származó információk szerint hazai és külföldi szakember neve is benne van a pakliban, de megegyezés még senkivel nem született.

Dombi Tibor dirigálja a Lokit a ZTE elleni bajnokin

Forrás: Czinege Meilnda

Dombi Tibor: nagy dolgokat ennyi idő alatt nem lehet tenni

Ám ez még a jövő zenéje, jelenleg Dombi Tibornál az (ideiglenes) karmesteri pálca. A Kicsi becenevű klublegendának nem ismeretlen a beugró szerepe, hiszen Joao Janeiro távozása után (éppen Blagojevics érkezése előtt) 2022 szeptemberében három meccsen már irányította az együttest: az általa vezérelt Loki előbb hazai pályán legyőzte a Videotont, majd kikapott Pakson, végül Dabason sikerrel vívta meg a kupafordulót. – Hétfő reggel közölték velem a vezetők, hogy mi történt, és azt is, nekem kell majd tartanom az edzést – elevenítette fel a Haon-nak a szakember. – Így keríteni kellett egy átmeneti stábot: a kapusedző Balogh János is maradt, így szóltam Madar Csabának és Pallai Zsolt erőnléti edzőnek. Megterveztük a heti munkát és az esti edzést is, amit aztán le is vezényeltünk.

Egy edzőváltás mindig speciális szituáció, így az átmeneti időszakban még az sem mutatja ki, aki esetleg örül, hiszen nem lehet tudni, ki lesz majd az új tréner.

Nem a legkellemesebb szituáció ez nyilván, hiszen változtatás mindig akkor van, ha hullámvölgybe kerül a csapat vagy veszélybe kerülnek a kitűzött célok. Nagy dolgokat – hadrend változtatás – ilyenkor nem lehet csinálni az edzésen, inkább a lelkeket kell rendbe tenni, aki igényli azzal beszélni. Azt kell az embernek kiszúrnia, kinek mire van szüksége, hogy minél hamarabb rátaláljunk a győztes útra, mert egy ilyen szituációban csak az számít, nyerjen a csapat, ugyanis annál jobb gyógyszer nincs. Közhely, de most valóban csak a következő mérkőzés a fontos, messzebb nem érdemes nézni, hozzuk le valahogy a ZTE elleni bajnokit, aztán lesz, ami lesz. A csapat erős, jó a keret, a pillanatnyi helyezés nem a reális képet mutatja – nyilatkozta Dombi Tibor.

A DVSC szombaton 17.45-től a Zalaegerszeg együttesét fogadja a Nagyerdei Stadionban.