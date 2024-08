Mindegyik kedves a szívemnek, de ami a legnagyobb meglepetés volt – bár titkon azért bíztam benne én is meg a kollégáim is –, hogy a 10 kilométeres férfi nyíltvízi úszáson Rasovszky Kristóf mellé be fog érni Betlehem Dávid is a dobogóra, aki végül tényleg az utolsó 100 méteren belül verte meg az ellenfelét. Ez a két fiú nagyon közel áll hozzám, különleges volt látni és átélni, hogy a négyéves munkának meglett az eredménye. Kristóf, miután beérkezett, nem örült még, megvárta Dávidot, ujjongott neki, Dávid felemelte Kristóf kezét, együtt kijöttek, majd ők is Juszuf Dikec, a török sportlövő elhíresült mozdulatával pózoltak: beálltak, és pont a kamerámba „lőttek”. A külföldiek közül Léon Marchand mind a négy aranyérmet hozó úszását végignézni élőben hatalmas élmény volt, de hadd említsem meg a korábbi világ- és olimpiai bajnok Chad le Clost, akiről tudtam, hogy vissza fog vonulni, ő is közel áll hozzám, mert nagyon régóta ismerem. Szerencsére már sok úszóval közelebbi a kapcsolatom a határon túliak közül is. Az, hogy ilyen történelmi pillanatoknál ott lehettem, felemelő, de ez majd csak később fog előjönni belőlem.

Neked lövünk: Betlehem Dávid (balról) és Rasovszky Kristóf pózol Derencsényi István kamerájába

Forrás: Derencsényi István-archív

Ez azt jelenti, hogy amikor vége egy ilyen eseménynek, van benned egyfajta kiégés vagy üresség?

Van, most is teljesen üresnek érzem magam. Nyilván azért három hét alatt az ember már akklimatizálódik a helyszínhez, és berögzülnek a napi rutinok. Egy ekkora verseny után üresnek érzed magad, de ez teljesen normális, mert mindennap a topon kellett lenni, utána hazajössz, és teljesen más dolgokkal kezdesz el foglalkozni. De tudom, hogy pár nap múlva, ahogy nézem vissza a közvetítéseket – mert szeretném úgy is látni, ahogy a tévében volt –, az egy hatalmas fellendülés lesz számomra, hogy jé, én ott is voltam, és ezt láttam élőben a helyszínen.

A korábbi olimpiáiddal össze lehet vetni a párizsi játékokat?

Egyikkel sem. Az az igazi olimpia szerintem, amit Európában rendeznek. Gyakorlatilag mindenhol telt ház volt. A vízilabda-mérkőzéseket a La Defense Arénában – a 40 ezres rögbicsarnok fele volt leválasztva, mely egy épített medencével működött – rendezték, reggel 9-kor már 18 ezer ember ült a lelátón, akik ott maradtak egész nap. Ilyen hangulatot csak a Margitszigeten láttam még eddig, pedig nagyon sok éve járok már vizes eseményekre. Mindenhol több tízezer ember volt, az utcákon pedig ujjongtak az emberek. A szervezés is jó volt, rengeteg segítő dolgozott, ha kijöttél a metróból, máris útbaigazítottak. A helyszínekre való bejutás pikk-pakk ment, és a szervezők nagyjából öt perc alatt ki is tudtak üríteni egy 18 ezres uszodát. Profi volt az egész, de gondolom, nagyszerű lesz majd 2028-ban Los Angeles is, mert az is olyan közeg, ahol az emberek nagyon szeretik a sportot.