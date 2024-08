A Debreceni VSC labdarúgócsapata a Győrben aratott győzelem és a Kecskeméten elért döntetlen után hazai pályán vereséget szenvedett a Diósgyőr ellen. A Loki pénteken 20 órától Újpesten a Szusza Ferenc Stadionban javíthat. Noha a lilák három vereséggel (Puskás Akadémia, Paks, Ferencváros) és egy győzelemmel (Fehérvár) kezdték a 2024/2025-ös idényt, mint ismert, a klubnál a nyár folyamán nagy átalakulás volt, és a csapat jó eséllyel pályázik arra, hogy a végelszámolásnál az NB I. dobogós pozíciójában végezzen.

Szrdjan Blagojevics bízik benne, hogy a Debreceni VSC Újpesten javít

Forrás: Napló-archív/Czinege Melinda

Az Újpest-DVSC statisztikailag

A jelenlegi keretértékeket összevetve a Transfermarkt alapján az Újpest 11,38 millió eurós értéke a 3., míg a DVSC 10,33 millió eurós játékosállománya a 4. legmagasabb az OTP Bank Ligában. A csapatok eddig 112 alkalommal találkoztak a bajnokságban, az UTE 51-szer, míg a Loki 25-ször nyert, 36-szor pedig a pontokon osztozkodtak a felek. Dzsudzsák Balázsék az előző idényben egy több mint tíz éven át tartó átkot törtek meg azzal, hogy győzni tudtak a fővárosiak otthonában, de a legutóbbi, Nagyerdei Stadionban vívott találkozó is debreceni sikerrel zárult.

A labdarúgó NB I. állása: 1. Puskás Akadémia 4 4 – – 8–3 12 2. MTK Budapest 4 3 – 1 6–2 9 3. Ferencvárosi TC 3 3 – – 4–0 9 4. Paksi FC 4 2 1 1 7–7 7 5. Kecskeméti TE 4 1 2 1 3–3 5 6. Fehérvár FC 4 1 2 1 5–6 5 7. Debreceni VSC 3 1 1 1 4–2 4 8. Zalaegerszegi TE 4 1 1 2 5–5 4 9. Diósgyőri VTK 4 1 1 2 4–7 4 10. Újpest FC 4 1 – 3 6–6 3 11. Nyíregyháza Spartacus 4 1 – 3 4–9 3 12. ETO FC Győr 4 – – 4 3–9 0

Mit vár a meccstől Szrdjan Blagojevics?

A DVSC mestere, Szrdjan Blagojevics is azzal kezdte mondandóját, hogy az NB I. mezőnyében Újpesten történt a legnagyobb változás nyáron.

– Új struktúra szerint haladnak. Sok játékost szerződtettek, az új edzői stáb irányításával a dobogóra is esélyesek. Megújult a közegük, szurkolóik éhesek a sikerre, bizonyára telt ház előtt futballozhatunk. Az előző fordulókban látszódott, hogy az újpestiek jó munkát végeznek, de még egyelőre csak a Fehérvár ellen szereztek pontokat, de ennél ők sokkal többre képesek, a tabellán elfoglalt helyük nem mutatja az erejük. Tiszteljük az ellenfelet, de természetesen mi is megpróbáljuk majd a legjobb arcunkat mutatni, úgy érzem, szoros küzdelem várható – hangoztatta a Loki trénere, aki szerint az Újpestnél többek között Mamoudou Karamokora, Fran Brodicsra és Matija Ljujicsra még inkább oda kell figyelni.

Szrdjan Blagojevics azt is hozzátette, hogy a DVSC-játékosok korábban is bizonyították már, hogy nehéz, idegenbeli meccseken is helyt tudnak állni, most sem feltartott kezekkel látogatnak a lilákhoz. – Motiváltak vagyunk, tudjuk, hogy sok dolog kizárólag rajtunk múlik majd. Az a célunk, hogy elhozzuk a pontokat.

Bátorságot várok a csapattól, azt szeretném, hogy higgyünk magunkban. Legutóbb Újpesten hosszú idő tán nyertünk, most is hasonlóra törekszünk. Remélem, hogy ötleteinket meg tudjuk majd valósítani a pályán, és érvényesíteni tudjuk az akaratunkat

– zárta a meccs előtti nyilatkozatát a vezetőedző.