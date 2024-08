A Diósgyőr elleni csalódást keltő hazai vereség Újpestre látogatott a Debreceni VSC a magyar labdarúgás élvonalát jelentő NB I. ötödik fordulójának pénteki nyitómeccsén. Egy újpestiek elleni siker gyógyír lehetett volna a debreceni híveknek, ám helyette újabb tőrdöfés érkezett a szíveükbe. Szrdjan Blagojevics vezetőedző három helyen változtatott a kezdőcsapaton a múlt héthez képest: Kocsis Dominik, Szuhodovszki Soma és a kiállított Jorgo Pellumbi helyett az örmény válogatottba behívott Zhirayr Shaghoyan, a brazil védekező középpályás Victor Braga, valamint az eltiltását letöltő Ferenczi János volt az első perctől kezdve a pályán.

Domingues sem tudott kiemelkedni a Debreceni VSC együtteséből

Forrás: Nemzeti Sport

Debreceni VSC: nagyon gyenge első félidő

A lilák igyekeztek benyomni a Lokit a kapuja elé, de nem tudták a szívbajt hozni a vendégdrukkerekre. Yacouba Siluét kellett ápolni, de az elefántcsontparti támadó folytatni tudta a játékot. Az első negyedóra lecsorgott helyzet nélkül, gyűrték egymást a csapatoka meccsen, de veszélyt nem igazán jelentett egyik fél sem a kapura. Idővel megélénkült a mérkőzés. Egymás hibájából éltek az együttesek, sajnos ezt a hazaiak tudták előbb kihasználni: egy szöglet után Bese fejelt teljesen zavartalanul a debreceni kapuba a 20. percben. 1–0

Az ivószünet sem segített a hajdúságiakon, a 29. percben bohócot csináltak a vendégvédőkből a a hazaiak, ljujics volt eredményes a látványos akció után a 29. percben. 2–0.

A 33. minutum hozta el a Debreceni VSC első igazi helyzetét, Brandon Domingues adott be, Dzsudzsák Balázs pedig 12 méterről fejelt a bal kapufa mellé. A Loki bal oldala nagyon sebezhető volt, sem Shagoyannak, sem Ferenczinek nem a védekezés az erőssége, többször is csúnyán megkavarták őket a fővárosiak.

Nem volt csere a szünetben

Szrdjan Blagojevics nem érezte úgy a szünetben, hogy az addigi gyenge produkció ellenére változtatnia kellett volna. Ferenczi jó lövése vezette fel a második játékrészt. Gyorsan válaszolt az Újpest, szerencsére a hazaiak játékosa is célt tévesztett. Az 50. percben a bíró szerint Braga megrúgta Besét a tizenhatoson belül. Brodic a megítélt büntetőt magabiztosan lőtte a jobb felsőbe az 53. percben. 3–0.

Ezt követően kettős cserét hajtott végre a DVSC: Braga és Shagoyan helyett Szuhodovszki Soma és Vajda Botond folytatta. Később érkezett Szécsi Márk, a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs számára fejeződött be a mérkőzés. A semmiből aztán termett három Loki-lehetőség is: Meldin Dreskovics és Silué fejjel, míg Szuhodovszki lábbal veszélyeztette az újpesti kaput. 94 percig tartott a debreceni vesszőfutás, után a spori lefújta a meccset. Újpest-DVSC 3–0 a vége, elkeserítő ezt leírni, de teljesen reális a három gólos különbség. A lefújás után a debreceni szurkolók odahívták magukhoz a játékosokat, hogy megtudajkolják mi volt ennek a gyenge teljesítménynek az oka.