Mindössze négy mérkőzést játszott le a DVSC az NB I.-ben, és már forrnak az indulatok a gárda körül. Pedig jól indult a bajnokság, 3–0-ra győzött a Loki az újonc Győr otthonában, utána bő fél órát emberhátrányban játszva ikszelt Kecskeméten. Majd jött a lejtmenet: otthon vereség a Diósgyőrtől a keleti rangadón (ezt a meccset sem úszta meg a Debreceni VSC piros lap nélkül, Pellumbit még az első félidőben küldték le a pályáról), majd legutóbb egy nagyon sima háromgólos zakó Újpesten. Ki kell mondani, az Újpest-DVSC csak nevében volt rangadó, akár megalázóbb is lehetett volna a vereség, ha a lilák nem vesznek vissza a fordulás után, nem véletlenül beszélgettek el a vendégszurkolók a játékosokkal a lefújás után. (Ha megpróbáljuk a pozitívumot keresni abban a 90 percben, talán annyi: sikerült kiállítás nélkül lehozni a mérkőzést)

Debreceni VSC: gödörben?

Forrás: Nemzeti Sport

Debreceni VSC: valami nem kerek

Idény előtt ki lett mondva: cél a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása, és ennek megfelelően lett megerősítve az együttes a nyáron. Ha ez így is van, például a rutinos Batik Bencéből eddig semmit nem láthattak szurkolók, mert ő már a felkészülés elején megsérült. Ugyanez a helyzet a horvát Neven Djurasekkel, aki az első edzőmeccsén kapott a lábához, és azóta is rehabilitál. De számos másik játékos hagyott ki több-kevesebb időt sérülés miatt, kérdés, hogy ezek kontakt sérülések voltak, vagy terhelés hatására jelentkeztek a bajok?

Kívülről nézve a gárda (a csapat szót most kevésbé érzem ide illőnek) fizikálisan bírja mérkőzéseket – mondjuk furcsa lenne, ha nem, az 5. fordulónál járunk. Inkább mentálisan lehet probléma: mutatja ezt a két kiállítás, s a játékosok kommunikációja a lilák elleni meccsen, ahol már ment a másik hibáztatása a pályán egy-egy szituációban. Láthatólag egyre frusztráltabbak a labdarúgók, például a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs nagyon feszültnek tűnt a legutóbbi két lecserélésekor.

Nem lehet elmenni Szrdjan Blagojevics személye mellett sem, aki alaposan megosztja a drukkereket. Vannak, akik szerint az a modern futball, amit a DVSC próbál(na) játszani, mások szerint meg ez csak tökölés. A szakember ragaszkodik a futballfilozófiájához, hiába nyilatkozta azt az Újpest elleni meccs után, hogy elemezniük kell a vereség okait, vélhetően a taktikában változás nem lesz. Akkor pedig lehet, másban lenne érdemes változtatni, de ez természetesen a DVSC szakembereinek a feladata, nekik kell helyes vágányra terelni ismét a Lokomotívot.

Hiába a jó szándék, a nagyon előremutató és dicséretes Match Day Festival az ahhoz kapcsolódó ingyenes szurkolói buszokkal, a labdarúgásra is igaz, ha nem jönnek az eredmények elkopnak a nézők, így egy idő után nem lesz kit felvennie a buszsofőröknek a megállókban sem. Augusztus 31-én, szombaton érkezik a Zalaegerszeg, utána pedig lesz egy három hetes válogatott szünet fordítani a dolgok menetén.