Mint ismert, a Debreceni VSC hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel. Arra majd az idő ad választ, hogy jó döntés született-e, mert az tagadhatatlan, hogy a két évvel ezelőtti bajnoki bronzérem siker, de amellett is akadt jó pár emlékezetes meccse a csapatnak. A közösségi médiában a kommentek alapján nagyon változó volt a szerb szakember megítélése, sokan állítják, hogy a játékosokkal elhidegült a viszonya. Később egy bennfentes arról beszélt, hogy a mesternek Dzsudzsák Balázzsal is lehetett konfliktusa, Bódi Ádám is megfogalmazta, mit nem szeretett a trénerben. Mint arról Révész Attila, a Kisvárda klubigazgatója beszélt, megítélése szerint az utóbbi időben Magyarországon divattá vált, hogy a játékosok megbuktatják az edzőiket. Azt, hogy az utóbbi időben vajon mi romlott el a Lokinál, ezt a Haon sportújságírói, Molnár Szilárd és Tóth Huba fejtették ki a H szektor legújabb adásában.

Vajon mennyire állnak fel könnyen a padlóról a Debreceni VSC játékosai?

Forrás: Napló-archív

Mi várható a Debreceni VSC-től?

A zsurnaliszták arról is beszéltek, hogy szerintük a jelenlegi helyzetben, Dombi Tibor vezetésével mire lehet képes a Vasutas a szombaton 17 óra 45 perctől kezdődő ZTE ellen hazai mérkőzésen.

A podcast végén arról is szó esett, hogy Szrdjan Blagojevics helyét Máté Csaba veheti át, aki már meg is erősítette: valóban tárgyal a debreceni csapattal. Vajon a korábban a Ferencváros kispadján is bizonyító edzővel újra szárnyalhat a DVSC? – a sportújságírók az őszinte véleményüket az adásban mondták el.