Sűrű napokat élnek a Debreceni VSC együttesénél: egyrészt nyakunkon a szombati, Diósgyőr elleni első hazai bajnoki, másrészt kedden a Match Day Festival kapcsán egy példamértékű kezdeményezésről számolhattunk be. Ennek lényege, hogy mostantól a szombatra és vasárnapra eső hazai mérkőzésekre ingyenes buszokat indít a DVSC a nem a cívisvárosban élő szurkolók részére a kijutást, majd a hazajutást megkönnyítendő. A Nagyerdei Víztorony is csatlakozott a kezdeményezéshez ugyancsak ingyenes programok szervezésével annak érdekében, hogy a drukkerek minél jobban ráhangolódhassanak az összecsapásra.

Fontos megállapodás a Debreceni VSC életében: balról Makray Balázs, Papp László és Szabó Miklós.

Forrás: Kiss Annamarie

Debreceni VSC: gazdasági és sportszakmai előrelépés

Most pedig itt az újabb hír: gazdasági vonalon is igyekszik előrébb lépni, még jobban megerősödni a Debreceni VSC, ennek eredményeképp ismét meghosszabbította a mezszponzori szerződését a klub és a város egyik meghatározó cégcsoportja, a Tranzit-csoport. A megállapodásról sajtótájékoztatón számoltak be a felek a Nagyerdei Stadionban csütörtökön.

Köszöntőjében Papp László polgármester felidézte, hogy Szabó Miklós cégcsoportja már régóta patronálja a város sportját, így a DVSC csapatát is. – Mindig izgalmas időszak amikor elkezdi a Loki a felkészülést. A klub az egyik legfontosabb tényező a város életében, eredményessége befolyásolja az itt élők hangulatát – hangsúlyozta. – Az elmúlt évek nem voltak könnyűek, de nagy öröm, hogy mostanra stabil támogatói, partneri köre alakult ki a klubnak. A Tranzit-csoport hosszú ideje a DVSC szponzora, a 2020-as kiesést követő krízishelyzetben a futballistáinak egyik legfőbb támogatója lett. Az első körben 3 évre szóló mezszponzori szerződést tavaly már egyszer megújítottuk, most pedig újabb hosszabbításról számolhatunk be.

Az elmúlt időszakban egy folyamatos építkezés jellemzi a klubot, a nyáron végrehajtott igazolások reményeim szerint komoly erősítést jelent a csapat számára.

Bízom benne, idén harcban leszünk a dobogóért, hiszen a fejlődés a bajnoki helyezésben is tetten érhető kell legyen. Köszönöm Szabó Miklósnak és a cégcsoportnak, hogy továbbra is a csapat mellett áll – fogalmazott a polgármester.