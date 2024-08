Büszke a debreceni olimpikonokra

A DVSC Schaefflert vezetői szinten Ábrók Zsolt ügyvezető képviselte. Mint elmondta, sportvezetőként pontosan látják azt, hogy a sportolók és az edzők részéről mennyi munka, áldozat, olykor fájdalom és lemondás van ezekben a teljesítményekben. – Gyerekkorom óta nagy sportrajongó vagyok, a magyarokért mindig megdobban a szívem.

Most voltam először az olimpián, egészen elképesztő élmény volt. Büszkeséggel töltött el, hogy a debreceniekért szoríthatok.

Jó volt azt érezni, hogy kicsit nekem is van hozzá közöm, el is érzékenyültem mikor Petrát – Füzi-Tóvizi Petra, szerk. – meglátogattam az olimpiai faluban. Jó érzés, hogy olyan kézilabdázók is ott lehettek a világeseményen, akik éppen a nyáron a Lokitól más csapathoz igazoltak. Köszönjük a város támogatását, a felkészítők segítségét, és persze azt, hogy a sportolók ilyen remek teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet a világ legjobbja között. Kívánom, hogy a folytatásban is mindenki érje el az álmát, és négy év múlva Los Angelesben még több sportoló részt vegyen.