Végül Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy a salakmotoros események a cégnél nagyon népszerűek, a Debrecen Nagydíj előtt is túljelentkezés történt. – Olyan sportrendezvények mellé állunk, ahova a munkavállalóink szívesen látogatnak el. Ebben a régióban szükség van a salakmotor-versenyekre. Bízom benne, hogy a Speedwolf Debrecennél elkezdett junior program is beváltja a hozzá fűzött reményeket, és később még több magyar versenyzőnek szurkolhatunk majd. Lovas Zoltán fejlődik, nagyon jó úton jár, reméljük, később akár ő is esélyes lehet a győzelemre.

Eddig még csak jó Debrecen Nagydíjakat láttunk, és mivel kiegyenlített a mezőny, most is nehéz megjósolni, ki nyeri majd a viadalt

– zárta Szabó Péter.