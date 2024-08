A 3. kört követően egyedül Hansen volt hibátlan, nagyon úgy festett, hogy őt kellett legyőznie annak, aki haza akarta vinni a trófeát. A 12. futam hozta a második bukást, az olasz Pablo Castagna csúszott el az utolsó körben, és már nem is tudta folytatni már a versenyt. A 15-ben kiderült, hogy Swidnicki is befejezte, nem is csoda, mert a korábbi futamai is inkább vesszőfutásra hajaztak, mint versenyzésre. Így a 18. futamban csak ketten álltak rajthoz, ami elég szokatlan egy salakmotorversenyen: közülük is Adrian Gala nagyot hibázott, emiatt elmaradt a ”gála”, de a polák rider így is bezsebelt két potyapontot. Hansent nem lehetett legyőzni az alapversenyben, a maximális 15 pontot szerezte az addigi futamain, jutalma pedig az volt, hogy egyenesen a döntőbe kvalifikált.

Szuper döntő

Ugyanis a Debrecen Nagydíj versenykiírása értelmében a 20 alapfutamot követően az első helyezett egyenes ágon bejutott a döntőbe, míg a másodiktól a kilencedik helyezettig elődöntőt vívnak, ahonnan a két-két legjobb csatlakozott a finálé mezőnyéhez. Az első elődöntő résztvevői Woydilo, a lengyel Jakub Jamrog, a cseh Daniel Klima és Gala voltak, ám utóbbi nem állt oda rajtgéphez, így hárman nyomták le a négy kört: végül Woydilo és Jamrog jutott a fináléba. A második elődöntőt Iversen, a szlovén Matic Ivacic, Trofimov és Macek alkotta, a ebben a sorrendben érkeztek be a célba, így onnan a dán és a szlovén salakos motorozott be a mindent eldöntő utolsó futamba.