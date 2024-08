Nem maradhat salakmotorverseny nélkül augusztus 20-án a cívisváros: a virágkarneváli forgatag legrangosabb sporteseményét, a 49. Debrecen Nagydíjat kedden 16 órától rendezik a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A kontinens egyik legnagyobb tradíciójával rendelkező meghívásos viadalán kilenc nemzet – Dánia, Lengyelország, Németország, Szlovénia, Ausztria, Olaszország, Csehország, Svédország és Magyarország – 16 versenyzője méri össze tudását. A Debrecen Nagydíj versenykiírása értelmében a 20 alapfutamot követően az első helyezett egyenes ágon bejut a döntőbe, míg a másodiktól a kilencedik helyezettig elődöntőt vívnak, ahonnan a két-két legjobb csatlakozik a finálé mezőnyéhez. Így végül a legjobb öt pilóta méri össze erejét a futamok futamában, hogy eldöntsék, ki lesz Debrecen bajnoka 2024-ben.

Legyőzi-e valaki Niels Kristian Iversent (elöl) az idei Debrecen Nagydíjon?

Forrás: Boros Norbert

Kié lehet a dicső cím a Debrecen Nagydíjon?

A verseny szervezője, a SpeedWolf Debrecen nyilvánosságra hozta a startlistát, így rögtön megkezdődtek a spekulációk, találgatások, ki állhat majd a dobogó legfelső fokára a megmérettetés végén. Az egyik legnagyobb favorit egyértelműen Niels Kristian Iversen, aki címvédőként érkezik vissza a cívisvárosba, ráadásul tavalyelőtt is a dán vihette haza a győztesnek járó Zsolnay porcelánt. Az ötszörös GP-győztes és négyszeres Világkupa-aranyérmes dánnak az egyik legfőbb riválisa honfitársa, Mads Hansen lehet. A 24 esztendős motoros tavaly bejutott a dán Grand Prix elődöntőjébe, idén pedig remek idényt futott a lengyel Ekstraligában a Czestochowa színeiben. A dánok számításait a lengyel Jakub Jamróg húzhatja keresztbe. A kétszeres páros Európa-bajnoki aranyérmes polák jól ismeri a cívis ovált, amin gyors tempót tud diktálni, hiszen júniusig ő tartotta a pályacsúcsot a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Újra megpróbál dobogóra állni a szintén lengyel Viktor Trofimov, aki tavaly bejutott a nagydíj döntőjébe, ám ott nem volt szerencséje, s végül 5. lett. A krosnói csapat szolgálataiban álló Patryk Wojdylo produkcióját is érdemes lesz figyelemmel követni, hiszen látványos stílusban motorozik, ráadásul az utolsó méterekig küzd. A verseny egyik titkos favoritja Paco Castagna lehet. Ha a négyszeres olasz egyéni bajnok jó napot fog ki, meglepheti az erősebbnek vélt ellenfeleit is. A hajdúsági közönség az egyik nagy kedvencét köszöntheti ismét: Celina Liebmann is megtalálható a startlistán. Izgalmas lesz figyelni, hogy a német hölgy, aki idén a brit ligában edződött, illetve megnyerte a nők nem hivatalos világbajnokságát, a Women’s Speedway Gold Trophyt, hogyan teljesít azon az oválon, amiről többször elmondta, hogy az egyik kedvenc pályája.