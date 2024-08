A DEAC férfi futsalosai hétfőn a TFSE elleni 4-1-es győzelemmel indították a 2024/25-ös idényt az NB I.-ben, pénteken pedig már veszprémi bajnoki szerepelt a programban. Nem várt könnyű meccs Tihanyi Csaba legénységére, hiszen a bakonyiak ebben a szezonban bajnoki döntőbe akarnak jutni, ennek köszönhetően pedig kiválóan erősítettek a nyáron. Abból a szempontból érdekesnek ígérkezett a találkozó, hogy a hazaiaknál Thiago és Tóth Attila személyében két egykori játékosunk is szóhoz jutott, mutatott rá a deac.hu.

Kikaptak a Veszprémtől a DEAC futsalosai

Forrás: deac.hu

A kezdés után bő tíz másodperccel Tóth Attila kínálta meg egy távoli lövéssel Faragó Ádámot, aki lábbal védett. Nem sokkal később egy szögletet követően Kovács Ádám próbálkozott, ám a labda a kapu fölé szállt. A hatodik percben megszületett a mérkőzés első gólja: Tóth Attila helyzeténél hatalmas bravúrt mutatott be Faragó, ám a kipattanót Thiago bevágta. Sokáig nem módosult az eredmény, aztán Tatai József duplázta meg a veszprémi fórt a 13. minutumban. A szünetig még nagyobb különbség alakult ki a csapatok között, ugyanis Dorogi Benjámin is betalált. A harmadik bekapott gól után Tihanyi Csaba vezetőedző időt kért, ám az első félidőben nem tudtott közelebb zárkózni a Debrecen.

Nem találta az ellenszert a DEAC a veszprémiek játékára

Sajnos a második periódus is úgy alakult, ahogy a Veszprém remélte. A pihenőt követően Horváth Benedek higgadtan értékesítette a ziccerét, így már 4-0 szerepelt az eredményjelzőn. A 24. percben Varga Zoltán megingását büntette meg Lux Bence Gábor. A hátralévő időben hajtott a DEAC a szépítésért, ám sajnos nem jártak sikerrel, pedig a hajrában az öt a négy elleni formációt is elővették. A lefújás előtt Matheus a saját hatosa közeléből vette be az üres debreceni kaput, ezzel beállította a 6-0-s végeredményt.

A DEAC a harmadik játéknapon az MVFC otthonában vizitál, az összecsapást augusztus 31-én rendezik meg Berettyóújfaluban.

A tények Férfi futsal NB I. 2. forduló Vehir.hu Futsal Veszprém-DEAC 6-0 (3-0) Március 15. úti Sportcsarnok, vezette: Zimonyi Péter, asszisztensek: Kondákor Márk, Urgyán Antal. Gólszerzők: Thiago (6.), Tatai (13.), Dorogi (18.), Horváth B. (22.), Lux (24.), Matheus (40.). A DEAC összeállítása: Faragó Á. – Vass, Erdei Sz., Ulloa, Kovács Á. Cserék: Vincze, Faragó L., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Győri, Tóth B., Varga Z. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

11 gól az MVFC meccsén

Az MFVC Berettyóújfalu is pályára lépett az NB I. 2. fordulójában pénteken, Turzó József csapata a DEAC-cal a nyitókörben játszó TFSE-t fogadta a Pálfi István Rendezvénycsarnokban. A gólzáporos találkozón kétszer is fordítani tudott az Újfalu, és végül 7–4-re megnyerték az összecsapást.