Újabb idegenbeli megméretés vár a DEAC labdarúgóira a hét első felében, ugyanis a szombati kupamérkőzést követően kedden 17.30-kor Putnokon játszik bajnoki találkozót, emlékeztet a deac.hu. A debreceniek 3–0-ra győzték le a Monsotorpályit a MOL Magyar Kupában, ám sok idejük nem maradt a pihenésre, hiszen az NB III.-ban hétközi fordulót rendeznek. A szakvezetés úgy állította össze a kezdő tizenegyet a hétvégén, hogy azok kaptak főként szerepet, akik eddig kevesebbet játszottak. Ennek köszönhetően az alapemberek frissebbek lehetnek a putnoki összecsapáson.

Tóth Dániel, a DEAC kapusa

Forrás: deac.hu

– Ilyen szándék is benne van, de az is fontos, hogy mindenki lehetőséget kapjon a keretből, és szerencsére éltek is ezzel a srácok – nyilatkozta a kapus Tóth Dániel. – Valóban sűrű a programunk, a holnapival együtt egy hónapon belül hét mérkőzést játszottunk, illetve játszunk, ezért is jó, ha minél többen ki tudják venni a részüket a feladatokból. Ami a putnokiakat illeti, ők is szeretnek dominálni a meccseiken, adott esetben letámadni az ellenfelet. Nyilván látják, hogy hibátlan sorozatot produkáltunk eddig, lehet, ez valamivel óvatosabb futballra ösztökéli őket, majd meglátjuk a pályán. Nehéz mérkőzés lesz, amelyet szeretnénk megnyerni, és akkor 100 százalékosan zárhatnánk az augusztust – fogalmazott a 31 esztendős kapuvédő.