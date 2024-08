A felkészülés második hetében lejátszotta első edzőmérkőzését a debreceni kosárlabdacsapat, méghozzá rögötn egy DEAC-Nyíregyháza rangadót pénteken. Mócsán Bálint sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, viszont a három új nyári érkező, Pongó, Anderson és Osztojics is ott volt Andjelko Mandics kezdőjében.

DEAC-Nyiregyháza: hazai siker az edzőmeccsen

Forrás: DEAC

DEAC-Nyíregyháza: Williamson dobta az első kosarat

Williamson dobta a szezon első debreceni kosarát, majd nem sokkal később Anderson is megszerezte első pontjait új csapatában egy tripla formájában. Drenovac duplájával már 7-0 állt az eredményjelzőn, ám a szabolcsiak is hamar megérkeztek a mérkőzésbe, sőt egy 9-0-s rohanással már náluk volt az előny. Anderson második távolija sem lassította le a vendégeket, Loure agilis játékának köszönhetően tovább növelték előnyüket, melyet az első negyed végéig sikerült is megtartaniuk.

A második tíz percet is Williamson ziccere nyitotta, nem sokkal később pedig az erőcsatár középtávolijával már újra a cívisvárosiaknál volt az előny (25-23). A cseréknek köszönhetően érezhetően felfrissült a debreceni játék, a folytatásban előbb Pongó, majd Neuwirth robogott végig egy szerzett labdával. A Szolnokról érkező irányító a nagyszünethez közeledve is lendületben maradt, vezérletével kétszámjegyűre nőtt a differencia.

A térfélcserét követően sokáig felváltva estek a kosarak, ám a hazaiaknak rengeteg második esélyt hagytak ellenfelüknek, akik éltek is a kínálkozó lehetőséggel, és Komma palánk alatti megoldásainak köszönhetően négy pontra zárkóztak (58-54). A DEAC pontfelelőse, Drenovac rázta meg magát a negyed utolsó perceiben, két kettes között egy távolit is elsüllyesztett, így a játérész végére újra tíz pont volt közte. A záró felvonás kezdetén igyekeztek eldönteni a mérkőzést a fehér-feketék, mely Neuwirt és Anderson hárompontosaival sikerült is, utóbbi kosara után már húsz pont volt a különbség. A találkozó utolsó perceiben már jelentősen nem változott a differencia, így a Debreceni Egyetem végül 89-68 arányban megnyerte első felkészülési mérkőzését. Folytatás egy hét múlva a hazai rendezésű nemzetközi felkészülési tornán, melyet már az érdeklődők is megtekinthetnek az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban – tudósított a DEAC honlapja.