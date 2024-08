A futsal iránt érdeklődők bizonyára már nagyon várták ezt a napot, hiszen az NB I. 2024-25-ös szezonjában végre útjára indult a labda. A DEAC az első fordulóban egy másik egyetemi csapattal, a TFSE-vel csapott össze hazai pályán. A fővárosiak az előző idényben még a másodosztályban szerepeltek, és az alapszakasz után a felsőházi küzdelmeket is megnyerték, így szereztek jogot az élvonalra – írja a debreceniek honlapja.

Hazai pályán győzte le a DEAC a TFSE-t

Forrás: deac.hu

A szünetben még rosszul állt a DEAC, aztán beindult a henger

Jobban kezdett a DEAC, több veszélyes lövést is megeresztettek a Nagy István kapujára. A vendégek azonban nem adták könnyen magukat, idővel nekik is sikerült helyzeteket kidolgozni. A 11. percben aztán a meccs addigi legnagyobb lehetősége Vass Ottó előtt adódott, aki jobb külsőfel alig lőtt a bal kapufa mellé, majd hét perccel a vége előtt Kovács Ádám kissé kiszorított helyzetből a kapu fölé bombázott. Válaszul a TFSE váratlanul megszerezte a vezetést: Hunyadi Mátyás szabadrúgásból ragasztott egy hatalmas gólt a kapuba. A félidő hajrájában a DEAC többször is egyenlíthetett volna, ám kimaradtak a helyzetek, így a fővárosiak várhatták előnnyel a folytatást.

Alig fél perc játékot követően Vass Ottó került ziccerbe, amit nem sikerült gólra váltani, majd a másik oldalon Faragónak kellett védenie egy veszélyes lövést. Próbálkozott a DEAC, több olyan támadást is vezetett, amely nagyobb pontosággal góllal zárulhatott volna. Az erőfeszítéseiket a 28. percben végre siker koronázta: Vass Ottó kapott remek labdát, majd tiszta helyzetben a kapuba lőtt. Nem kell sokat várni a fordításra sem, egy gyors támadás végén Ulloa ballal kilőtte a hosszú alsót. És ezzel még nem volt vége, mert négy perccel a vége előtt az új igazolás, Krajnyák Zsolt egy látványos ollózó mozdulattal a hálóba továbbította a labdát, majd amikor a vendégek lehozták a kapusukat, Faragó Lajos egy távoli lövéssel az üres kapuba lőtt, kialakítva ezzel a 4-1-es végeredményt.

A tények Férfi futsal NB I., 1. forduló DEAC–TFSE-Tent Budapest 4-1 (0-1) DEAC: Faragó Á. – Vass, Ulloa, Galan, Kovács Á. Cserék: Vincze, Faragó L., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Erdei Sz., Győri, Magyar L., Varga Z. Gól: 0-1 Hunyadi (15.), 1-1 Vass (28.), 2-1 Ulloa (31.), 3-1 Krajnyák (36.), 4-1 Faragó L. (40.).

Leikszelt az MVFC

Az MFFC is pályára lépett hétfőn, Turzó József csapata a Nyíregyházát fogadta a Pálfi István Rendezvénycsarnokban. A mérkőzésen Henrique szerzett vezetést a vendégeknek a 8. percben, majd 3 perccel később Ramic egyenlített. A 21. percben Nagy Kevin révén magához ragadta az előnyt az Újfalu, ám csak a 37. percig vezettek, ekkor ugyanis jött Szabó Lajos, és beállította a 2–2-es végeredményt.