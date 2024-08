Ezen a hétvégén nem a bajnokságban, hanem a MOL Magyar Kupában játszott mérkőzést a DEAC NB III-as együttese – olvasható a deac.hu-n. Mint írják, a sorsolás jóvoltából a Heves megyei első osztályú Lőrinci VSC volt Sándor Tamásék ellenfele szombaton délután.

Lőrinci VSC–DEAC: a második játékrész derekán is túlvoltunk már, mire eldőlni látszott a három pont sorsa

Forrás: deac.hu

Egy jobbal leadott Tochukwu-lövéssel indult a meccs, a debreceni támadó kevéssel tévesztette el a jobb alsó sarkot. Nem sokkal később a hazaiak előtt is adódott egy kisebb lehetőség, de a kék mezesek sem találtak kaput. Kiegyenlített, ám eseménytelen játékot hozott az első félóra, a kapuk nem forogtak veszélyben.

A Debreceni Egyetem játszott fölényben, de nem volt meg a megfelelő ritmusa a játékának. Az első játékrészben nem született gól, a döntés a szünet utánra maradt.

A második negyvenöt perc elején Ratkunak kellett bátran kivetődnie, ügyesen megkaparintotta a labdát a tizenhatos vonalánál. Urbin Péter igyekezett cserékkel erősíteni a csapatát, ami sikerült is, mert onnantól kezdve még inkább nyomott a DEAC, ám nagyon jól állta a sarat a Lőrinci. A 70. percben Kun fejelhetett kapura, kevéssel ment fölé a labda. Közben a házigazdáknak is akadtak kisebb lehetőségeik. A 80. percben megtört a jég: Al-Sheraji ment le a bal oldalon az alapvonalig, visszapasszolt labdáját Jankelics Iván passzolta a kapuba. Hamar megdupláztuk az előnyünket, ugyanis Rauf Al-Sheraji a gólpassza után maga is betalált. A végén Kun egy szép egyéni megmozdulás után majdnem újabb gólt lőtt, a kapus azonban védett.

Kiegyenlített első félidő után kijött a két csapat közti minőségbeli különbség. Kicsit elhúztuk a döntést, ezért csak a végefelé nyugodhattunk meg, de természetesen örülök, hogy meglett a továbbjutás. Innentől kezdve már a szerdai, Mátészalkán vívandó bajnoki mérkőzésre koncentrálunk

– nyilatkozta Urbin Péter vezetőedző.