A Salgótarján is fejet hajtott vasárnap a Dóczy utcán, ez pedig azt jelenti, hogy a DEAC futballcsapata csak rosszabb gólkülönbségével szorul a második helyre jelenleg az NB III. Északkeleti csoportjának tabelláján. Urbin Péter együttese 2–1-re nyert legutóbb, ennek köszönhetően 4/4 a győztes mérlege az idényben.

Tomola Patrik, a DEAC támadója a vasárnapi meccset is értékelte

Forrás: deac.hu

Tomola Patrik: mindenki tudja és teszi a dolgát a DEAC-ban

Nem volt könnyű télen beépülni egy jól működő csapatba, egészen más volt, mintha egy nyári felkészülésbe kapcsolódtam volna be

– nyilatkozta a deac.hu-nak Tomola Patrik, aki rendszeres szereplője a fekete-fehérek meccseinek. – Persze, a beilleszkedéssel nem volt gond, mert voltak olyanok a gárdában, akikkel már játszottam együtt korábban a DVSC korosztályos együtteseiben. Úgy vélem, teljesen megszoktam a közeget és a csapatban is megtaláltam a helyem. Az is öröm, hogy remek baráti társaságra leltem a DEAC-nál. Szerintem az egységességben fejlődtünk a legtöbbet, kevés gólt kapunk, ami annak köszönhető, hogy mindenki tudja és teszi a dolgát. Természetesen van még miben javulnunk, a helyzeteinket jobb százalékban kellene kihasználnunk, és akkor megkönnyítenénk a dolgunkat – fogalmazott a támadó, aki a vasárnap meccset is értékelte.

– Jól kezdtük a találkozót, sok helyzetünk volt és hamar megszereztük a vezetést. Akár már a szünet előtt lezárhattuk volna a mérkőzést. A második negyvenöt perc elején növeltük az előnyünket, de rögtön azután egy szöglet utáni figyelmetlenség miatt szépített az SBTC. Innentől izgalmasabbá vált a meccs, és hiába volt emberhátrányban a Salgótarján, mindent egy lapra feltéve játszott. Kicsit izgalmas lett a vége, de a lényeg, hogy ismét nyertünk – mondta Tomola Patrik.