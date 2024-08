A torna elődöntőjének első összecsapásán az Igló együttesével találkozott Andjelko Mandics együttese, a DEAC keretében sérülés miatt ezúttal sem volt ott a csapat kapitánya, Mócsán Bálint. A vezetőedző az első edzőmeccshez hasonlóan ezúttal is a Pongó, Anderson, Drenovac, Williamson, Osztojics kezdőötösnek szavazott bizalmat, számolt be a klubhonlap.

Megnyerte a DEAC az új szezon előtti első edzőmeccsét

Forrás: deac.hu

Nagy iramban kezdődött az összecsapás, Drenovac hárompontosa után Osztojics volt kétszer is eredményes a gyűrű alatt, ráadásul a másodikat faulttal együtt értékesítette. A vendégek sem maradtak adósak a kosarakkal, sőt a kezdeti debreceni vezetést követően Walker révén a vezetést is átvették a harmadik percben (8-9). A folytatásban elkezdtek védekezni a csapatok, és rendre hiba csúszott a támadásokba, így állandósult a döntetlenközeli eredmény. A negyed hajrájában újra magukra találtak a felek, Drenovac távolijának és Garamvölgyi utolsó másodperces ziccerének köszönhetően végül kétpontos hajdúsági előnnyel zárult a játékrész (17-15).

Anderson triplájával indult a második tíz perc, majd Drenovac középtávolija után Neuwirth is behintett egy hármast, mellyel meg is lépett a DEAC (26-17). Egy időkérést követően újra magukra találtak a szlovákok, két hárompontossal és egy hatalmas zsákolással egy pontra zárkóztak. Pongó fújt volna ébresztőt egy gyorsindítással, de ez sem törte meg az ellenfél lendületét, így egy pontos kinti dobással a félidőhöz közeledve hosszú idő után az Igló járt előrébb, melyet sikerült is megtartani a nagyszünetig (30-32).

Belehúzott a DEAC, a végére esélye sem maradt az Iglónak

A fordulás után Pongó válaszolt egy távolival egy vendég kosárra, majd Williamson is megtette ezt egy kettő plusz egyes akcióval, de a debreceni vezetést Frey napolta el egy pontos távolival. Túl sokáig mindenesetre nem sikerült neki, a negyed derekán Anderson egyenlített újra, Pongó ziccerével pedig ismét hazai vezetést mutatott az eredményjelző (45-43). Ezt követően Drenovac zsákolt nagyot egy szerzett labda után, Osztojics és Williamson palánk alatti játékának köszönhetően pedig négypontos cívisvárosi fórral zárult az etap (53-49).